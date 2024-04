Goiânia recebe tributo a Frank Sinatra nesta sexta-feira (12)

Conhecido por "The Voice" (A Voz) e "Blue Eyes" (Olhos Azuis), e imortalizado pela música "New York, New York", Francis Albert Sinatra, mais conhecido como Frank Sinatra, é o grande homenageado desta sexta-feira (12), em mais uma edição do Som no Sax, que acontece no Promenade Goiânia, no setor Marista.

Para o show foi montado um quarteto especial, formado por piano, contrabaixo acústico, percussão e bateria. Além de Félix Bauer, no vocal, o grupo ainda conta com Merê, Jeferson Souza e Muryllo Pacheco.

Além da homenagem a Sinatra, a noite ainda terá discotecagem do DJ Múcio. A apresentação começa às 19 horas e a entrada custa R$ 30.

Inspirado no lifestyle dos Jardins, em São Paulo, e outros bairros nobres mundo afora, o Promenade foi desenhado para se tornar um marco na arquitetura na cidade e unirá hospitalidade assinada pelo Grupo Emiliano, sofisticados apartamentos de alto padrão, cultura e alta gastronomia com uma charmosa praça em seu entorno. O estande do empreendimento conta com um café, um restaurante e uma galeria de arte para antecipar um pouco da experiência que o Promenade proporcionará quando ficar pronto.

Reservas para o evento podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone 62 98290-5169

Serviço:

Som no Sax – Sinatra

Atrações: Félix Bauer e DJ Múcio

Data: Sexta-feira, 12 de abril, às 19h

Preço: R$ 30

Local: Promenade Goiânia – Rua Mario Bittar, esquina com a Rua 15, setor Marista