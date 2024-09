Goiânia receberá a 5° edição do Bazar Estação das Plantas no final de semana

O Bazar Estação das Plantas desembarca no Shopping Estação Goiânia nesta sexta-feira e sábado (13 e 14 de setembro) para mais uma edição, trazendo uma enorme variedade de cactos, suculentas, rosas do deserto, entre outras espécies. O evento será realizado em frente ao Hotel Ibis Styles, que fica dentro do centro de compras, das 10h às 19h na sexta-feira e das 09h às 18h no sábado. A entrada é gratuita.



Segundo explica Emerson Simeão, um dos organizadores da exposição, a intenção do bazar é levar um pouco do universo das plantas para as pessoas. “O nosso intuito é destacar que o ato de cuidar das plantas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, além de ser um excelente passatempo”, afirma ele, que é criador de plantas e responsável pelo canal no YouTube Rocinha das Suculentas & Cactos.



Além da exposição das plantas, o bazar promoverá o Workshop Orquídeas, do Cultivo ao Empreendedorismo, ministrado pela florista Heloisa Conrado, às 15h dos dois dias do bazar. “Será um momento de introdução ao mundo das orquídeas, onde as pessoas poderão aprender sobre os tipos de orquídeas, como plantar, regas, luminosidade, substratos e curiosidades sobre elas”, informa.

Formada em engenharia agrônoma pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Heloisa atua na área de produção e melhoramento genético de orquídeas há 16 anos e é proprietária do Orquidário Orchid Garden. “Eu resolvi me especializar na área ornamental, principalmente na orquidofilia inspirada na paixão por plantas do meu pai, Henrique Conrado, que sempre foi um entusiasta e estudioso autodidata nessa área”, conta ela.

Estação das Plantas

Emerson é criador do canal no YouTube Rocinha das Suculentas & Cactos e desde 2019 é colecionador dessas espécies vegetais. Em seus vídeos na internet ele compartilha dicas de cuidados com as mudas de suculentas e cactos. Ele e a jornalista Irene Cavalcante, que também mantém um canal no YouTube chamado Café com Plantas e Arte, onde também compartilha informações e dicas sobre o cultivo de suculentas e cactos, juntaram-se para criar o Bazar Estação das Plantas.

“A natureza nos ensina muitas lições, como o equilíbrio na nutrição, a limpeza das folhas secas, que podem ser trazidas para o nosso contexto, como a necessidade de uma alimentação saudável, limpeza de sentimentos negativos”, revela Irene, que desde 2018 trabalha com esse tipo de planta e atualmente está entre as cinco maiores produtoras de suculentas raras do Brasil.

Serviço: Bazar Estação das Plantas

Data: sexta-feira e sábado, 13 e 14 de setembro

Horário: das 10h às 19h na sexta-feira e das 09h às 18h no sábado

Local: em frente ao Hotel Ibis Styles, localizado dentro do centro do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro

Entrada gratuita