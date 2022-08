Goiânia registra menor temperatura para um mês de agosto em 28 anos

O ar frio de origem polar que chegou a Goiás recentemente continua fazendo efeito. Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a capital Goiânia registrou 9.3°C na manhã desta quinta-feira (11) – a menor temperatura para um mês de agosto em 28 anos.

A baixa temperatura foi registrada na região Leste da cidade. Ela é resultado de uma massa de ar frio de origem polar que vem dos polos do planeta e caminha em direção à região central do Brasil.

Gerente do Cimehgo, André Amorim informou que a última vez que a capital registrou uma temperatura tão baixa em um mês conhecido por ser quente e seco foi no dia 15 de agosto de 1994.

Contudo, aqueles que se sentem confortáveis com o frio estão com os dias de alegria contados. De acordo com Amorim, a massa de ar polar que tem provocado as temperaturas baixas deve se começar a se dissipar ainda nesta semana.

“No início da próxima semana o calor já deve estar de volta”, afirmou o gerente.

Abrigo aos vulneráveis

Devido às baixas temperaturas na cidade, a Prefeitura de Goiânia, por meio daSecretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), montou uma estrutura no setor Aeroporto para atender e abrigar pessoas em situação de rua.

No local, elas também recebem agasalhos, alimentação, máscaras e colchonetes.