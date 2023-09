Goiânia registra o dia mais quente do ano nesta segunda-feira (25), diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou os números que confirmam esta segunda-feira (25) como o dia mais quente do ano até aqui. Por volta das 15h, a estação meteorológica registrou 39,3°C na capital. O recorde anterior era de domingo (24), quando a máxima foi de 39°C.

Em contrapartida do recorde de temperatura máxima registrado, a segunda-feira teve também uma chuva no final desta tarde. Elizabete Alves Ferreira, chefe do Inmet em Goiás, explicou que essas chuvas são por causa do contraste térmico. Segundo ela isso acontece por estar muito quente na superfície e ao mesmo tempo ter alguma umidade no ar. "São chuvas pontuais", ressaltou.

Próximos dias

Elizabete também passou uma atualização para o tempo nos próximos dias em Goiânia. Nesta terça-feira (26), a previsão ainda é de temperaturas elevadas com a máxima podendo chegar aos 40°C, o que seria um novo recorde.

Na quarta-feira (27) é esperado que a temperatura comece a cair, e deve ficar em torno de 37°C a máxima. Na quinta-feira (28), mais uma queda e a máxima prevista é de 35°C.

É esperado que a partir de sexta-feira (29), a temperatura volte à média normal para o estado neste período que fica entre 34°C e 35°C.