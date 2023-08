Goiânia registra o dia mais seco do ano, diz Inmet

A umidade relativa do ar chegou na marca mais baixa do ano até agora em Goiânia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo (6), a capital estava dentro da zona laranja, considerada de perigo, com apenas 13% de umidade do ar. Para os próximos dia a previsão é que o tempo seco permaneça.

Goiás deve ficar em estado de alerta por causa das baixas umidades pelo menos pelos próximos dias, é o que aponta o Inmet. O Instituto prevê que todo o estado fique dentro da zona laranja, em estado de perigo, quando a umidade varia entre 13% e 20%. Importante lembrar que de acordo com o Inmet o mínimo ideal para a saúde humana é que a umidade gire a partir de 60%.

“Pelas condições que a gente estava observando amanhã fica na condição de laranja com 13% a 14%”, disse Elizabete Alves Ferreira, da Meteorologia Inmet/Goiás.

Outras cidades citadas pelo Inmet apresentaram umidade no limite da faixa para entrar no alerta vermelho, que é o de maior risco quando os números ficam abaixo de 12%. Nas cidade de Goiás, Goianésia e Luziânia a umidade chegou aos 15%. Em Itapaci foi de 16% e Aragarças marcou 18%. Goiânia teve nesta segunda-feira 14%.

Para que o corpo sinta menos as consequências da baixa umidade, o Inmet lista alguns cuidados, como beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e usar proteção solar.

Outro cuidado é com os aparelhos de ar-condicionado. Elizabete explicou que os aparelhos abaixam a temperatura do ambiente, mas deixam o ar mais seco, por isso é importante usar junto um umidificador ou colocar bacias com água nos ambientes, por exemplo.