Goiânia registrou o maior volume de chuva do Brasil no mês de outubro, segundo o Inmet

Goiânia registrou o maior volume de chuva do Brasil no mês de outubro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo os dados, o total de chuva acumulado no mês foi de 336,7 milímetros, uma quantidade quase três vezes maior que a média normal para a capital em outubro, que é de aproximadamente 144 milímetros.

A volume acima da média histórica foi anunciada nesta quinta-feira (31). De acordo com o Instituto, esse foi o quarto outubro mais chuvoso desde 1961 em Goiânia, sendo o maior registrado em 1965, há 59 anos, com 401,6 milímetros (veja lista ao final da matéria).

Em comparação ao mesmo período do ano passado, choveu mais que o triplo neste ano, já que em outubro de 2023 o volume total foi de 105,8 milímetros. De acordo com o Inmet, a previsão do tempo para o mês de novembro indica chuvas entre normal e acima da média em grande parte de Goiás.

Além disso, o clima pode ser marcado pela recuperação dos níveis de umidade no solo, devido às chuvas mais regulares que irão favorecer o plantio e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra.

Veja os maiores volumes de outubro em Goiânia desde 1961, segundo o Inmet:

1965 - 401,6 mm

1992 - 368,9 mm

1991 - 342,4 mm

2024 - 336,7 mm

1996 - 308,8 mm

2011 - 300,3 mm

Marginal Botafogo transbordou

O córrego da Marginal Botafogo transbordou durante a forte chuva do último domingo (27), em Goiânia. O nível da água subiu tanto que um carro chegou a ficar parcialmente submerso, na altura da Avenida Jamel Cecílio. Os bombeiros informaram que foram acionados para irem até o local no momento do alagamento.

Conforme relatório dos bombeiros, eles atuaram em 14 ocorrências de alagamentos causados pela chuva de domingo na capital. Os bairros Alto da Glória, Setor Sul, Jardim América, Setor Bueno, Setor Sudoeste e Jardim Goiás foram alguns dos mais afetados. Segundo os militares, não houve registro de vítimas, sendo que o trabalho consistiu em minimizar os danos materiais e remover obstruções nas vias.

De acordo com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), quatro árvores caíram com a chuva de domingo na capital. As quedas aconteceram no Setor Oeste, Setor Faiçalville, Setor Leste Vila Nova e Alameda Botafogo. Além disso, houve queda de um galho na Vila Pedroso.

Os bombeiros reforçaram que as pessoas devem ter cuidado durante fortes chuvas, como aconteceu no domingo em Goiânia. Segundo a corporação, em situações de alagamento, é importante evitar áreas de risco e acionar o 193 para emergências.

Trânsito interditado por duas semanas

Uma alteração no trânsito da Marginal Botafogo, em Goiânia, deve durar cerca de duas semanas, segundo a Secretaria Municipal de Obras (Seinfra). O muro de arrimo ficou danificado após uma chuva forte de domingo (27), em que o córrego transbordou em dois pontos entre a Avenida 2ª Radial e a Avenida Jamel Cecílio. O muro, que é do tipo gabião, deverá passar por obras de reforma para evitar o processo erosivo ao longo da via.

As obras de reestruturação do muro começaram na manhã de terça-feira (29). O principal desvio no trânsito está sendo feito em meia pista, fora do horário de pico, entre 8h45 e 15h30, no Jardim Goiás, entre o Complexo Viário Mauro Borges (Avenida A) e a Rua 243. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) disse que tem agentes no local realizando o controle viário no modelo pare e siga e que não há bloqueio na Marginal Botafogo em nenhum sentido da via.