Goiânia Restaurant Week reúne quase 40 casas com opções de pratos vegetarianos

A cozinha à base de vegetais explora uma rica variedade de ingredientes, desde legumes frescos e vibrantes a grãos nutritivos, oferecendo uma diversidade que agrada até os paladares mais exigentes. A 6ª edição do Goiânia Restaurant Week, que começa nesta sexta-feira (20) e segue até 20 de outubro, amplia esse universo, oferecendo, além das opções tradicionais com proteínas animais, pelo menos uma alternativa no menu para aqueles que preferem evitar carne. Com o tema Revolução Vegetariana, os goianos poderão experimentar uma gama de pratos criados exclusivamente para o circuito gastronômico.

Participam do festival quase 40 restaurantes, o que representa o maior número de inscritos desde o início do evento na capital, no segundo semestre de 2021. Os chefes de cozinha desses estabelecimentos prometem ser ainda mais criativos com novas combinações de sabores. São oferecidas três opções de preços: tradicional por R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar; plus por R$ 68,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar; e o premium por R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar. As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. O valor não vale para entregas, somente para a refeição realizada nas casas.

“O tema escolhido para essa edição contribui para uma diversificação maior por parte dos restaurantes para poder contemplar outros públicos também que excluíram carne e derivados do cardápio ou reduziram o consumo. Além disso, é um convite à reflexão sobre nossas escolhas alimentares e o impacto que elas têm no mundo ao nosso redor”, destaca Fernando Pires, idealizador do evento. Realizado há 17 anos no Brasil, o circuito está presente em mais de 20 cidades, como São Paulo, onde foi dada a largada, Brasília, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas.

Em Goiânia, a lista de participantes conta com restaurantes, cafés, bistrôs, bares e rooftops. Todos foram provocados a incluir um menu completo vegetariano, com entrada, prato principal e sobremesa. “Foi maravilhoso o tema, porque conseguimos criar pratos saborosos mesmo sem carne. É hora de deixar para trás a ideia de que comida vegetariana ou vegana não tem sabor, pelo contrário, é uma alimentação bastante rica. Enfim, foi uma experiência fantástica de usar a natureza a favor do prato”, afirma a chef Carô Borges, do Las Nenas Restaurante, no Setor Marista, e que participa do festival desde a primeira edição.

A chef preparou duas entradas para o evento. Os consumidores podem escolher entre um ceviche de manga, com leite de tigre de cajá-manga e chips de banana verde ou uma croqueta que é feita com talos de legumes e ervas. O prato principal é uma kafta de cogumelos e arroz negro, hommus de beterraba, coalhada vegetal e tabule de grãos. Para finalizar, a sobremesa é uma cheesecake vegana com calda de jabuticaba. “Ficou maravilhoso e esse menu foi desenhado a quatro mãos com o chef Humberto Marra, que é especializado em plantas alimentares não convencionais (pancs)”, comenta Carô.

Já no Sax Coffe & More, no Marista, o cliente pode começar com folhas verdes escuras com figos secos, queijo de cabra, azeitonas pretas, picles de abobrinha, pistache e molho de parmesão e anchovas, na sequência ser servido com um risoni com pesto, chips de abobrinha, tomates tostados e burrata. De sobremesa uma minissalada de fruta com iogurte da casa. Além das opções para os não vegetarianos, como arroz malandrinho de tomates com dadinhos de pirarucu, salmão grelhado e ancho com mousseline de mandioquinha. “São pratos que agradam todo mundo”, garante o proprietário Luiz Felipe Guimarães.

Novatos

Dos restaurantes participantes do festival, 14 são estreantes, entre eles a Forneria 1121, que fica no Marista. Para os vegetarianos, a entrada é uma salada, feita com mix de folhas com molho de balsâmico e frutas vermelhas, com muçarela de búfala e tomates cereja. O principal é o risoto de cogumelos e de sobremesa o copo floresta (pedaços de brownie de chocolate, creme de chocolate, calda de frutas vermelhas, terra de chocolate finalizado com calda de chocolate meio amargo). O cardápio conta com outras opções como coxinha de camarão, petit gâteau de gorgonzola, filé em crosta de panko e bacon, ancho week e arroz do mar que vai camarões grelhados.

Serviço: 6º Goiânia Restaurant Week

Data: Até 20 de outubro em diversos restaurantes da cidade

Informações e valores: restaurantweek.com.br

Circuito Gastronômico

Confira a lista completa dos restaurantes participantes do evento

1929 Trattoria Moderna – @1929trattoria

A Casa Bairrada – @acasabairrada

Bianco Ristorantino – @biancoristorantino

Biere du Parc – @biereduparc

Balkan Rooftop – @rooftopbalkan

Botelli – @botellirestaurante

Black Sushi Rooftop – @blacksushiroftoop

Camarada Camarão Goiânia Shopping – @camaradacamaraogoiania

Casa Baru Adega e Mercado – @casabaru.go

Casa Da Dona Clara Bistrô – @casadadonaclara

Cheesehouse Restaurante - Setor Marista – @cheesehousebr

Cervejaria Dona Lupulina – @cervejarialupulina

Entrres Cocina de Mezcla – @enttrescocina

Famu – @famurestaurante

Forneria 1121 – @forneria1121gyn

Grá Bistrô – @grabistro

Grano Cucina Italiana – @granocucina

Hattori Sabores do Japão – @hattorirestaurante

Itadaku Sushi Fusion – @itadakusushi

Íz Por Ian Baiocchi – @izrestaurante

Juá – @restaurantejua

Kanpai Blue – @kanpaiblue

Las Nenas Restaurante– @lasnenasrestaurante

Lou Bistrô – @loubistro

Madalena Gastrobar - @madalenagastrobar

Paradiso Caffe - Vaca Brava – @paradiso.caffe

Pop Coffee Bistrô - Marista - @popcoffeegoiania

Pop Coffee - Buena Vista – @popcoffeegoiania

Restaurante Ipê - Castro´s Park Hotel - @ipecastros

Risotteria Chef Brunna Pollazzon – @risotteriachefbrunnapollazzon

Salla Coquetel & Co – @salla.go

Sax Coffee & More – @sax_coffee

Sax Coffee & More - Sommos – @sax_coffee

Spotta - @experienciaspotta

Studio Burger - @studio.burger

Temaki Fry - @temakifry_gyn

Viela Gastronômica - @vielagastronomica

Zimbro Cocktail & Co - @zimbrobar