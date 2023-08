Goiânia Restaurant Week traz circuito gastronômico com mais de 30 casas; veja a lista

A combinação de sabores e técnicas de preparo, a preservação das tradições culinárias brasileiras e a renovação na cozinha são as máximas apresentadas pelos mais de 30 restaurantes que integram o 4º Goiânia Restaurant Week. Menus completos a preços acessíveis resumem o circuito gastronômico, que começa neste final de semana e segue até o dia 3 de setembro. Até lá, os goianos podem provar pratos especiais criados exclusivamente para o evento.

Formato que já rodou em mais de 20 cidades brasileiras, os restaurantes oferecem três opções de menus: tradicional por R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar; plus por R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar; e o premium por R$ 79,00 no almoço e R$ 109,00 no jantar. As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. O valor não vale para entregas, somente para a refeição nas casas participantes.

A lista é extensa e combina restaurantes, cafés, hamburguerias, bares e rooftops. A ideia, de acordo com o idealizador do evento, Fernando Pires, é movimentar a cena gastronômica, desenvolver o turismo de experiência culinária e desafiar chefs a pensarem novas roupagens de receitas já conhecidas.

“Vai muito além da democratização da gastronomia. O festival movimenta os restaurantes e colabora para a oxigenação da economia de serviços”, adianta Fernando. Neste ano, o Goiânia Week Festival acumula o número recorde de casas participantes e estreia um formato exclusivo para hambúrgueres, o Burguer Gourmet Brasil. “É a maior edição da capital desde que começamos”, afirma o idealizador.

O tema proposto para a edição de 2023 é Heranças Gastronômicas - Resgates, Histórias e Raízes da Cozinha Brasileira. As casas foram desafiadas a pensar em receitas que combinam ingredientes e preparos clássicos da comida nacional. O chef Pedro Reis, por exemplo, apresenta no Zimbro Cocktails & Co novas roupagens de pratos que fazem parte do imaginário coletivo e cultural do País, como a rabada e a galinhada.

“Apresentamos releituras de grandes heranças gastronômicas, como a rabada, que é preparada em baixa temperatura, desfiada, prensada com jambu e servida com uma espuma de tucupi e farofa de puba, fazendo referência ao prato típico da Região Norte”, explica Pedro. No cardápio do restaurante há ainda versões de outros clássicos, como o baião-de-dois e a moqueca vegana.

Já no Sax Coffee & More, localizado no Marista, o cliente pode começar com o steak tartare de entrada, ser servido como prato principal de medalhões de filé mignon ao molho de três mostardas, arroz com amêndoas laminadas, salsinha, raspa de limão siciliano e batatas rústicas. Para finalizar, uma palha italiana de abacaxi. “Se vierem acompanhados, podem compartilhar e experimentar vários pratos do menu”, completa o proprietário do local, Luiz Felipe Guimarães.

Novatos

Além dos restaurantes que já participaram das últimas edições, outros entram para complementar a lista de estreantes. É a primeira vez que o Charminho da Araguaia, por exemplo, integra o projeto. O menu vai desde lasanha de ossobuco até risoto de pétalas de cebola e porqueta flambada. “O festival cria visibilidade para a cena gastronômica da cidade. É muito bom representar o Centro de Goiânia, sendo o único participante da região”, argumenta o proprietário, Ricardo Alves.

Sensação dos hambúrgueres

Para ampliar as possibilidades gastronômicas do Goiânia Restaurant Week, neste ano, o evento abraça o Burger Gourmet Brasil, com a participação de hamburguerias que também foram desafiadas a pensar em receitas especiais para os dias de evento. As casas participantes oferecem menus com três tipos de hambúrgueres e dois acompanhamentos a preços fixos, tradicional por R$ 39,90 e plus por R$ 49,90, tanto no almoço quanto no jantar.



CIRCUITO GASTRONÔMICO

Confira a lista completa dos restaurantes participantes do evento

1. 1929 Trattoria Moderna - @1929trattoria

2. Antonieta Restaurant Lounge Bar - @antonietarestaurant

3. Botelli - @botellirestaurante

4. Bianco Ristorantino - @biancoristorantino

5. Biere du Parc - @biereduparc

6. Casa do Celso - @casadocelso.barerestaurante

7. Colombina Gastropub - @colombinagastropub

8. Cheesehouse Goiânia Shopping - @cheesehousebr

9. Cheesehouse Jardim Goiás - @cheesehousebr

10. Cheesehouse Setor Marista - @cheesehousebr

11. Casa Baru Adega e Mercado - @casabaru.go

12. Charminho da Araguaia - @charminhodaaraguaia

13. Esquina Mercatto - @esquinamercatto

14. Famu Restaurante - @famurestaurante

15. Grá Bistrô - @grabistro

16. Hattori Sabores do Japão - @hattorirestaurante

17. Izu Japanese Food Jardim Goiás

18. Itadaku Sushi Fusion - @itadakusushi

19. Íz Por Ian Baiocchi - @izrestaurante

20.Juá - @restaurantejua

21. Kanpai Blue - @kanpaiblue

22. L’Etoile D’Argent - @letoile.dargent

23. Las Nenas Bistrô - @lasnenasrestaurante

24. Nord 23 - @nord.23

25. Pop Coffee - @popcoffeebuenavista

26.Piry Cozinha Nordestina - @pirycozinhanordestina

27. Paris 6 - @paris6.goiania

28. Quintal da Jô - @quintal_dajo

29. Sky Gurume - @skygurume

30. Sax Coffee & More - @sax_coffee

31. Spotta - @experienciaspotta

32. Vetri Restaurante (K Hotel) - @khotelgoianiago

33. Viela Gastronômica - @vielagastronomica

34. Zimbro Cocktail & Co - @zimbrobar

Casas participantes com Burger Gourmet

1.Blends Goiânia - @blendsgoiania

2.Cazzero Burger - @cazzeroburger

3.Colombina Gastropub - @colombinagastropub

4.Fogata - BBQ Steak Burger - @fogata_bbqsteakburger

5.Glut Burger - @glutburger

6.Mafuá - @mafua.burger

7.Meatz Burger - @meatzburger

8.Piry Cozinha Nordestina - @pirycozinhanordestina



SERVIÇO

4ª Goiânia Restaurant Week

Data: até o dia 3 de setembro nos restaurantes participantes

Informações e valores: @restaurantweekbrasil @burgergourmetbrasil