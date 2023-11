Goiânia sedia 2º Festival de Palhaçaria Preta

No mês da Consciência Negra, palhaços pretos de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás se reúnem em Goiânia para ecoar risadas que também são formas de resistência cultural. A segunda edição do Festival de Palhaçaria Preta será realizado entre esta quarta-feira (15) e domingo (19) no espaço cultural Orum Aiyê Quilombo Cultural, localizado no Setor Nossa Morada, Região Norte de Goiânia. Os ingressos custam R$ 15 e há meia-entrada para estudantes e pessoas negras.

Esse segundo encontro vai homenagear o palhaço Eduardo das Neves, nascido em 1874 e falecido em 11 de novembro de 1919. Sua trajetória brilhante fez dele uma figura lendária, sendo considerado um dos precursores da palhaçaria no Brasil. Conhecido como palhaço negro ou Nego Dudu, foi um palhaço e artista circense brasileiro que marcou a história do circo no país.

O festival tem como objetivo principal promover o protagonismo preto, destacando a rica herança artística de artistas negros no mundo da palhaçaria.

“O Palhaçaria Preta não apenas celebra a diversidade, mas também destaca a importância de resistir e persistir em um cenário cultural que historicamente subestimou o talento e a criatividade preta”, argumenta a produtora e artista Raquel Rocha.

A programação conta com espetáculos e oficinas. Quem abre a programação é o artista do Rio de Janeiro João Artigos, com o espetáculo "Cabeça de Nego", nesta quarta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira, a palhaça Cibele Mateus (SP) ministra a oficina Que Brincadeira que Dá? Comicidades, Celebrações e Pelejas, das 9 às 13 horas. Mais tarde, às 20 h, ela apresenta o espetáculo "Vermelho, Branco e Preto". Na sexta-feira (17), é a vez de Goiás representar a palhaçaria preta nos palcos com "Mocotó oohhh", de Marcelo Marques.

No sábado (18), das 9 às 12 e das 14 às 18 horas, João Artigos ministra a oficina Comicidade Negra. Às 20 horas, Miquéias Paz (DF) apresenta "Mimicando", que no domingo (19), das 8 às 16 horas, ministra a oficina Treinamento em Mímica. Encerrando o festival, às 2 0orash, o goiano Bulacha apresenta o espetáculo "Domador de Animais".