Goiânia suspende testagem drive-thru da Covid-19; saiba onde fazer o exame com agendamento

A Prefeitura de Goiânia suspendeu na última segunda-feira (21) a testagem da Covid-19 na modalidade drive-thru, que fazia atendimentos sem agendamento. Pessoas sem sintomas ainda podem fazer o exame, mas por agendamento em três pontos da capital (veja os endereços abaixo). Além disso, os goianienses que estiverem com algum sintoma podem continuar procurando os postos de saúde para fazer a testagem sem a necessidade de marcar.

Segundo a prefeitura, a suspensão aconteceu devido ao fim do contrato com a empresa que fornecia os testes no sistema drive-thru. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está sendo estudada a possibilidade de realizar, em um dos pontos, uma testagem híbrida, ou seja, com oferta de testes, aos moradores de Goiânia, nas modalidades drive e tenda.

A SMS ainda explicou que ampliou o número de tendas que fazem o teste da Covid-19 com agendamento. Ao todo, serão disponibilizados diariamente 4,5 mil exames nesses locais. Para marcar o teste basta acessar o site da prefeitura.

“Essa estratégia de testagem, e o quantitativo de testes ofertados, foi desenvolvida com o objetivo exclusivo de vigilância epidemiológica e não de fazer diagnóstico. O fato de citar que a testagem se destina aos moradores de Goiânia se dá pela constatação frequente da presença de pessoas de outras cidades nos pontos de testagem, o que contribuído para a formação de filas”, afirmou a secretaria em nota.

Veja os locais de testagem da Covid-19 por agendamento:

Quarta-feira (23/11)

Região Noroeste

Local: Parque do Nova Esperança

Endereço: GO-070, Setor Jardim Nova Esperança

Região Sudoeste

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Falçalville)

Endereço: Av. Ipanema, s/n, Setor Falçalville

Região Sul

Local: Cepal Jardim América

Endereço: Rua C 108 Jardim América

Quinta-feira (24/11)

Região Noroeste

Local: Parque do Nova Esperança

Endereço: GO-070, Setor Jardim Nova Esperança

Região Sudoeste

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Falçalville)

Endereço: Av. Ipanema, s/n, Setor Falçalville

Campinas Centro

Local: Cepal Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal, 371 – 483, Vila Abajá

Sexta-feira (25/11)

Região Noroeste

Local: Parque do Nova Esperança

Endereço: GO-070, Setor Jardim Nova Esperança

Região Sudoeste

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Sesc Falçalville)

Endereço: Av. Ipanema, s/n, Setor Falçalville

Região Oeste

Local: SEST/SENAT

Endereço: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco

Atualização sobre a Covid-19 em Goiás

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) há 1.740.001 casos de Covid-19 no território goiano. No Estado, há 870.380 casos suspeitos em investigação e 360.889 casos já foram descartados.

No total, 27.607 óbitos foram confirmados em Goiás pelo vírus até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 1,59%. Há 70 óbitos suspeitos que estão em investigação.