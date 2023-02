Goiânia tem alerta de tempestade durante fim de semana de pré-carnaval

Com mais de dez bloquinhos de pré-carnaval programados para este sábado (11) e domingo (12), em Goiânia, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) alerta os foliões para o risco de tempestades. O gerente do órgão, André Amorim, brinca que o recomendado são roupas de mergulho ou botes como fantasias para os blocos de rua neste final de semana.

André destaca que as chuvas deste sábado (11) e domingo (12) poderão ser iguais às que ocorreram nesta sexta-feira (10). “Nós estamos com o alerta para risco potencial de tempestades. Elas são muito irregulares, pois são diferentes dependendo da região, mas, apesar de rápidas, podem ser muito fortes e afetar os eventos. Além disso, serão acompanhadas de rajadas de ventos e raios”, afirma.

Com isso, André pede para os foliões que vão aproveitar os bloquinhos de rua evitem os locais de alagamento, que são identificados por placas, em Goiânia. “Quando começar a chover, procure um lugar fechado e mais alto do que o ambiente em que as pessoas estão”, indica. Além disso, reforça que debaixo de árvores, tendas e postos de combustíveis não são locais seguros para se abrigar.

“Antigamente os foliões gostavam de brincar debaixo de chuva, mas hoje isso não é recomendado, pois as chuvas podem engrossar e as nossas enxurradas estão arrastando pessoas. Não insista, quando começar a chover, procure locais seguros e de concreto, que são resistentes”, enfatiza. A previsão é que as chuvas ocorram no início da tarde deste sábado (11) e final dela no domingo (12).

Previsão

Conforme o boletim meteorológico, a previsão é de temperaturas máximas de até 30ºC, mínimas de 17ºC, umidade relativa do ar variando entre 40% a 95% e pancadas de chuvas, que podem vir localmente fortes. São esperados até 35 mm de chuvas nas regiões Sudoeste, Central e Sul e 25 mm no Oeste, Norte e Leste do Estado. “Podemos ter ventos entre 50 e 60 km/h”, finaliza André.