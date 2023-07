Goiânia tem colônia de férias para crianças e adolescentes autistas

O SESC do setor Universitário, em Goiânia, vai realizar uma colônia de férias especializada para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. A Colônia Azul recebe pessoas de seis a quinze anos, dos dias 24 a 28 de julho, das 13h às 17h. A presença de um pai ou responsável durante toda a jornada é obrigatória. As inscrições se encerram nesta segunda-feira (17).

Para participar da Colônia Azul, é preciso comparecer presencialmente na unidade do SESC no setor Universitário portando documento de identificação e laudo médico comprovando a condição do transtorno do autismo. As inscrições são realizadas até o fim desta segunda-feira, às 18h. Para mais informações, é só ligar no número (62) 3522-6163.

Em 2023, o tema do evento é “Radical é ser diferente” e seu objetivo é ampliar a inclusão através das atividades propostas. São brincadeiras interativas, que promovem conteúdos recreativos virtuais, manuais, esportivos, artísticos e sociais. Um dos propósitos do encontro é estimular as crianças a construírem suas próprias concepções e vontades, fortalecendo compreensão de limites, regras, autonomia, relacionamento e diversão.

A Colônia Azul teve uma primeira edição antes da pandemia com 25 vagas. Como todas foram preenchidas, nesta edição houve aumento na oferta. Agora são cerca de 30 oportunidades disponibilizadas pelo SESC.

À TV Anhanguera, Dione Resende, um dos responsáveis pela colônia de férias, afirma que a intenção é atender todas as inscrições. “É uma semana exclusivamente para eles, tudo preparado com muito carinho, com muita atenção e com muito amor”, resumiu.