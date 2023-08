Goiânia tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas para este final de semana

O final de semana dos goianos pode ser marcado por pancadas de chuvas e até trovoadas. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, isso ocorre devido a entrada da umidade da região norte do país em Goiás.

"Apesar do calor que está fazendo, pode haver uma formação de nuvens e cair sim chuvas em Goiânia e outras cidades de Goiás. Assim, o dia pode começar com céu limpo, mas no período da tarde há 35% de possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e rajadas de vento na cidade", explica o gerente do Cimehgo.

De acordo com André, a partir da próxima semana a expectativa para chuvas é maior e serão mais espalhadas pelo estado, mas como o tempo está desregulado a capital tem uma possibilidade maior de ser atingida pelas pancadas de chuvas.

"O ar está quente e toda vez que essas massas frias chegam, a possibilidade de tempestade é alta. Então não se assuste se neste final de semana tivermos tempestades e até granizo", afirma André.