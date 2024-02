Goiânia terá carnaval mais sustentável com coleta de resíduos e triciclos elétricos

Há poucos dias do carnaval, os goianienses poderão contar com um carnaval mais sustentável. A iniciativa é do Movimento Lixo Zero, atuante em Goiás desde 2015 com ações e eventos para conscientizar e orientar a população sobre o descarte correto de resíduos. A primeira ação aconteceu nesta quinta-feira (8), durante o Bloco Socialista, que será realizado na Praça Universitária.



No sábado (10), o Movimento Lixo Zero participa da folia dos blocos Das Divas, Mara e Não é Não, trazendo dois triciclos elétricos, os primeiros a serem utilizados em Goiás e para áreas de sustentabilidade e educação ambiental. Durante a ação haverá vários coletores e uma estação física no Cepal do setor Sul - local de concentração dos blocos.



A novidade vem para auxiliar na gestão dos resíduos dos blocos e fortalecer o trabalho que o Movimento Lixo Zero realiza, além de facilitar o encaminhamento de todo o material arrecadado para as cooperativas.



Segundo a bióloga e idealizadora do Movimento Lixo Zero Raquel Pires, o carnaval é o momento ideal para comunicar à população e que os blocos estão preocupados em trazer essa mensagem aos foliões: "Nós temos a possibilidade de exercer efetivamente a sustentabilidade com o simples ato de colocar cada coisa no lugar certo”, ressalta.



Raquel, que também é embaixadora latino-americana do Conceito Lixo Zero, menciona que no último carnaval a capital teve um grande acúmulo de lixo após a folia e que se agravou por conta do período de chuva e entupimento dos bueiros, causando um grande problema à cidade. "Nossa intenção é diminuir esse impacto e reverter positivamente, encaminhando para as cooperativas e gerando trabalho, renda e inclusão social”, pontua a bióloga.



Segundo o Movimento, a expectativa é que mais de 15 mil pessoas sejam impactadas pelas ações de educação ambiental durante todo o carnaval, e acreditam no grande impacto da ação para que nos próximos anos, mais blocos façam parte do projeto.



A próxima atuação do Movimento Lixo Zero será na próxima segunda-feira (12), no bloco Carrinho de Mão Elétrico, que acontece a partir do meio-dia na grande estrutura a ser montada na Cervejaria Dias, no Jardim Goiás. O bloco é comandado pelo Grupo Heróis de Botequim.

Mais informações sobre o Movimento e próximas ações pelo @jornadalixozero.