Goiânia terá programação gratuita de carnaval; confira

O carnaval já começou em Goiânia e tem programação gratuita a partir desta quinta-feira (16) e segue até 22 de fevereiro. Ao todo são 11 blocos de carnaval e oito escolas de samba que agitam a capital durante o feriado.

Os eventos se concentram no Centro Municipal Goiânia Ouro, na antiga Estação Ferroviária, na Praça Tamandaré, mas também se espalham pelos bairros da cidade. A programação especial, promovida pela Secretaria de Municipal de Cultura (Secult), foi nomeada de Secult Folia.

Nesta quinta-feira (16), às 19 horas, acontece um concurso oficial para escolher a Rainha do Carnaval de Goiânia e o Rei Momo. A escolha vai ser feita no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro.

Já na sexta-feira (17), os blocos de rua da cultura popular goiana se reúnem em frente à antiga estação ferroviária a partir das 18h.

No final de semana, a folia vai ser acompanhada por oito escolas de samba que desfilam em seus respectivos bairros, na tentativa de descentralizar a festa. Nos dias 18,19, 20 e 21 os blocos desfilam no setor Pedro Ludovico, no Centro, no Balneário Meia Ponte, no Condomínio das Esmeraldas, na Vila Moraes, Jardim América e também no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O encerramento da programação acontece com o Bloco Esquenta LGBTI+, no dia 21, das 14h às 22h, na praça Tamandaré. A festa conta com apresentações de DJ’s, drag queens, distribuição de testes rápidos para HIV, preservativos e materiais informativos sobre cultura e cidadania LGBTQIA+. O bloco acontece em parceria com a Associação da Parada de Goiás (Parada-GO).

O secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, aponta para o crescimento tanto dos blocos quanto das escolas de samba na cena cultural goiana durante o carnaval. O reconhecimento e prestígio da população proporcionam a manutenção e crescimento da festa na capital. “É tempo de festa, principalmente agora, que a pandemia deu uma trégua. Portanto, convido a todos para que participem, curtam, venham com suas fantasias. Serão dias de muita alegria”, estimula o secretário.

Confira a programação completa do Secult Folia:

- 16/02: 19h - Concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval de Goiânia – Cine Ouro

- 17/02: Encontro de Blocos - na Antiga Estação Ferroviária

18h - Concentração dos Blocos

19h - Abertura Afoxé Omo Odé

19h30 - Desfile e apresentação dos Blocos de Percussão:

Bloco Coró de Pau

Bloco Negróide Baque Cerrado

Bloco Acadêmicos

Bloco Coró Mulher & Bloco Não é Não

Bloco Fuliaço

Bloco Vida Seca

Bloco Acadêmicos

Bloco Desencuca

Bloco do Caçador

Bloco Socialista

20h30 - Show Banda Coró de Pau

Desfile de Escolas de Samba – em diversos bairros (horários do início da concentração)

18/02: 17h - Escola Blocão 1018 - Al. Henrique Silva com 1012 – St. Pedro Ludovico

18/02: 19h - Escola de Samba Beija Flor - Mercado da 74 - Centro

19/02: 18h - Escola de Samba Rainha de Goiás - Rua 28 n. 25 Quadra 30 - lote 12 – Condomínio das Esmeraldas

19/02: 18h - Escola de Samba Mocidade do Samba - Avenida Dário Vieira Machado, quadra 35 lote 27 A Setor Balneário Meia Ponte

19/02: 16h - Escola de Samba Brasil Mulato - Rua 1060 - Quadra 136 lote 11 – Condomínio das Esmeraldas

20/02: 18h - Escola de Samba Lua Alá - Centro Cultural Oscar Niemeyer

20/02: 18h - Escola de Samba Academia do Samba - Praça C -170. Jardim América

21/02: 18h - Escola de Samba Flora do Vale - Rua 20 lote 6 Qd. S4 nº 1036 - Vila Moraes

21/02: 14h às 22h - Bloco do Esquenta LGBTI+ – na Praça Tamandaré