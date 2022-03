Goiânia teve o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937

A capital goiana registrou o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Inmet, choveu 445mm durante todo o mês fevereiro, o que significa um acréscimo de 50% no total previsto para o período, que era de 222,9mm.

Um dos fatores que provocaram o acumulo histórico na capital foram as chuvas intensas ocasionadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O fenômeno é um corredor de umidade que passou por Goiás, vindo da região Norte do País. Essa condição climática propiciou a criação de áreas de instabilidade em todo o Estado, inclusive na capital, provocando temporais.

Interior

A Cidade de Goiás também sofreu com o acúmulo repentino de chuva. No dia 19 de fevereiro, em apenas 4 horas, choveu 65,8mm o que significou 17% do total previsto para o mês, que era de 268,3mm.