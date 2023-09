Goiana é presa em aeroporto de Brasília com 1kg de cocaína dentro de peça de carro

Uma goiana de 20 anos foi presa, nesta quarta-feira (13), após ser flagrada tentando passar com um quilo de pasta base de cocaína escondida dentro de uma peça automotiva, no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, o Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com a Polícia Civil, a mulher é moradora de Luziânia, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal (DF).

A Operação Yen é resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal e Receita Federal do Brasil.

De acordo com os investigadores, a droga, de origem boliviana, foi despachada através do Aeroporto de Rio Branco (AC). Os policiais encontraram a substância, na bagagem da goiana, durante uma fiscalização com cães farejadores no Aeroporto de Brasília.

A droga estava escondida dentro de uma peça de carro, que estava embalada em uma caixa de papelão. A suspeita é de que a substância fosse comercializada em cidades do Entorno do Distrito Federal.

A Polícia Civil explicou ainda que a quantidade de 1 kg da droga, depois de misturada com outras substâncias, pode render até 6 quilos de cocaína. A substância é avaliada em R$ 120 mil.

Após ser autuada em flagrante, a goiana foi encaminhada à Divisão de Controle e Custódia de Presos.