Goiana consegue roer 88 caroços de pequi em 10 minutos durante festival

Já sabemos que o pequi é a paixão da maioria dos goianos, mas não é qualquer um que consegue roer 88 caroços em 10 minutos. No entanto, isso foi feito pela estudante de fisioterapia Amanda Elias Sousa, de 24 anos, durante um festival no Tocantins.

Todo ano eu ouvia falar do festival e, desde pequena, sempre fui apaixonada por pequi. Quando tinha 11 anos, consegui roer 60 caroços de pequi, então familiares e amigos começaram a me incentivar a participar do festival, mas só neste ano tive coragem de me inscrever e fui a vencedora do concurso na categoria feminina”, conta Amanda.

A campeã desta edição é de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, mas atualmente mora em Gurupi. Ela afirma que ao participar do festival conseguiu "se sentir em casa" novamente e matar a saudade de Goiás.

Voltei as raízes, mas apesar de existir uma competição entre os tocantinenses e goianos sobre o pequi, me senti representado os dois estados. Ano que vem vou participar novamente e tentar bater meu próprio recorde, afirma Amanda.

Festival de pequi

O 3º Festival do Pequi de Gurupi aconteceu entre os dias 18 a 20 de outubro, no Câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O evento é promovido pela UFT, em parceria com a prefeitura da cidade e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Veja as categorias e premiações :

Melhor Comidinha Salgada ou Doce com Pequi 2023 - Certificado, R$ 2,7 mil e consultoria em Gestão oferecida pelo SEBRAE de Gurupi;

Melhor Prato Salgado com pequi - Certificado e R$ 2,7 mil;

Melhor Prato Doce com pequi - Certificado e R$ 2,7 mil;

Melhor Roedor de pequi - masculino - Certificado e R$ 1, 2 mil;

Melhor Roedora de pequi - feminino - Certificado e R$ 1,2 mil;

Melhor Comidinha Salgada ou Doce com pequi – (Escola de Ensino Médio) - Certificado e R$ 1,5 mil.