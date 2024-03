Goiana desabafa nas redes sociais após prisão dos agressores: 'Polícia foi de uma eficácia tremenda'

A influenciadora goiana Fernanda Santos, vítima de um estupro coletivo no dia 1º de março, na Índia, desabafou nas redes sociais após a prisão dos oito suspeitos de terem participado do ato de violência sexual. A identidade dos suspeitos não foi divulgada pelas autoridades indianas.

"Todos os criminosos foram apanhados e eram oito no total. Tudo aconteceu tão rápido, a polícia foi de uma eficácia tremenda”, publicou Fernanda.

O crime aconteceu na última sexta-feira (1º), no distrito de Dumka, enquanto Fernanda e o marido espanhol Vicente Barbera seguiam de moto até o Nepal. A vítima também foi indenizada pelo governo do estado de Jharkand, onde aconteceu o crime. O valor recebido, cerca de 12 mil dólares, equivale a R$ 60 mil.

Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que, por meio da embaixada do Brasil em Nova Delhi, “seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas”.

O caso da influenciadora goiana expõe um histórico assustador de violência sexual no país asiático. Isso porque a Índia é considerada há anos um dos países mais perigosos do mundo para as mulheres.

"Peço justiça para todas as mulheres que também passam por isso, que não seja só comigo, todas merecemos o mesmo”, desabafou Fernanda nas redes sociais.

De acordo com dados do Escritório Nacional de Registros Criminais, que publica o relatório “Crime in India”, ao menos três estupros ocorrem a cada hora no país — e um estupro coletivo a cada quatro horas.