Goianira é a 3ª cidade a implantar a Meia Tarifa do transporte coletivo

A partir deste sábado (10), os usuários do sistema de transporte público coletivo de Goianira passarão a pagar R$ 2,15 pela passagem para circulação interna no município. A quantia será debitada do Bilhete Único, antigo Cartão Fácil. A cidade será a terceira da região metropolitana a implantar o benefício da Meia Tarifa. O anúncio oficial do serviço aconteceu na manhã desta quinta-feira (8).

Implantado no dia 17 de setembro como projeto-piloto nas sete linhas internas de Senador Canedo, o benefício chegou a Nerópolis no dia 26 de novembro, contemplando as duas linhas do município. Em Goianira, três linhas serão contempladas: a 332 (que liga o Terminal Goianira ao Parque Los Angeles), a 350 (do Terminal Goianira ao Setor Montreal) e a 351 (que faz o Terminal Goianira ao Jardim Imperial). Qualquer morador que embarcar em algum desses ônibus irá pagar a quantia de R$ 2,15, metade do valor cobrado até então, de R$ 4,30, para utilizar o sistema de transporte público dentro da própria cidade.

De acordo com o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, para incentivar e permitir o atendimento de um maior número de pessoas, mais um ônibus e 28 viagens foram incrementadas na programação atual das linhas. E, segundo ele, a CMTC irá acompanhar a operação para saber, de acordo com a nova demanda, quantos ônibus mais serão necessários para melhorar a frequência de horários das linhas.

Em Senador Canedo houve um aumento de 17% na frota de ônibus, com 11 veículos novos, que aumentaram a capacidade para 75 viagens em dias úteis, 80 aos sábados e 46 aos domingos. O resultado, de acordo com o Tarcísio, é o registro de incremento de 75% das viagens dentro da cidade. E assim como aconteceu em Senador Canedo e em Nerópolis, o Terminal de Goianira será aberto para embarques nas linhas alimentadoras, ou seja, não haverá linhas de bloqueios nem catracas para acesso.

A CMTC diz que “a expectativa é que, com a nova modalidade, a população de Goianira possa utilizar o sistema de transporte público coletivo com mais frequência, fazendo uso do ônibus e do benefício da Meia Tarifa para resolver suas atividades sociais cotidianamente dentro da própria cidade.”

A pasta explica que no caso do morador que precisa ir até o terminal para pegar outra linha que não a 332, 350 e 351, ele irá acessar o ônibus pela porta da frente, próxima ao motorista. Neste momento, será preciso pagar mais R$ 2,15 para seguir a viagem.

A exceção é aquele morador com destino a Goiânia, a linha Eixo Anhanguera. Ele também deverá pagar o complemento de R$ 2,15, mas a validação do Bilhete Único será em uma plataforma específica, com catraca para validação anterior à chegada dos ônibus articulados. Com isso, os embarques continuarão pela porta traseira e não pela porta da frente, como vinha acontecendo em Senador Canedo. O presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, explica que o embarque no Eixo Anhanguera pela porta da frente estava gerando longas filas e muita demora por conta da maior demanda da linha. A mudança se deu no intuito de dar mais celeridade no embarque dos passageiros. A situação no Terminal Senador Canedo foi alvo de crítica dos usuários.

Modalidade

A divulgação do Bilhete Meia Tarifa aconteceu em fevereiro deste ano, juntamente com os outros serviços que seriam implantados ao longo do ano. A intenção, na época, era de que o valor de R$ 2,15 seria cobrado dos usuários que se locomovem por até 5 quilômetros, beneficiando os passageiros de pequenas distâncias. A distância, porém, não tem sido levada em conta para a aplicação do benefício nos municípios que o receberam até agora.

Em setembro deste ano, com a implantação do Bilhete Meia Tarifa em Senador Canedo, havia a previsão de que toda a Região Metropolitana de Goiânia recebesse o serviço ainda neste ano, mas demorou dois meses para a primeira expansão, em Nerópolis.

Indagado sobre quais as próximas cidades a receberem a Meia Tarifa e os prazos, o presidente da CMTC diz que ainda não há uma data oficial para expansão do benefício.