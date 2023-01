Goiano aprovado em Harvard planeja criar fundo de investimentos para empreendedores negros

Rompendo as fronteiras do sucesso, o engenheiro civil Pedro Henrique Braz Silva, de 28 anos, foi aprovado em um curso de educação executiva em Harvard, nos Estados Unidos. Natural de Anápolis, a 55km de Goiânia, Pedro contou que pretende criar o maior fundo de investimentos focado em empreendedores negros do Brasil.

“Acredito que é mais que a realização de um sonho. Fui criado por duas mulheres fortes, minha mãe e minha avó, e elas sempre ensinaram que a educação e o empreendedorismo seriam caminhos que me levariam a mudar a realidade da nossa família”, comemorou.

O curso, chamado de Foundations of Private Equity and Venture Capital”, está previsto para acontecer em março deste ano, em Boston, com duração de quatro dias. Pedro disse que, entre os conteúdos, vai estudar sobre as modalidades de investimento para empresas, desde estágios iniciais até mesmo em fase de crescimento e abertura de capital na bolsa de valores.

“Com essas habilidades, conseguirei criar e analisar empresas com as estratégias e confiança necessárias para atingir os investidores, encontrar os melhores negócios e levantar o capital para o meu propósito em criar o maior fundo de investimento focado em fomentar e investir em empreendedores negros”, disse.

Aprovação

Ao g1, Pedro explicou que a aprovação em Harvard aconteceu em duas fases. Na primeira, ele se candidatou, enviou seu currículo e toda a documentação necessária para a avaliação de um comitê da universidade.

Na segunda, a universidade divulgou os aprovados. Pedro detalhou que não foi contemplado com uma bolsa de estudos e auxílio financeiro por parte da universidade e, por isso, está arrecadando cerca de R$ 65 mil para custear a matrícula, hospedagem, transporte, alimentação e recursos para a viagem.

Histórico brilhante

Formado pela Universidade Federal de Goiás e especialista em gestão negócios, com experiência no mercado financeiro, Pedro atualmente faz MBA de gestão de negócios, na Universidade de São Paulo (USP).

Em sua carreira, o rapaz coleciona méritos. Pedro contou que atuou como Jovem Embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2018, em Nova Iorque. No projeto, ele disse que foi responsável por contribuir com as metas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e discutiu sobre economia e segurança pública.

De volta ao Brasil, ele relatou que foi convidado para um programa do Google, na época em que estava desenvolvendo uma startup. No programa, ele disse que estudou formas para aplicar a tecnologia em novas empresas.

Pedro narrou também que foi selecionado para o ProLíder, o maior programa de desenvolvimento de jovens lideranças do país, em um processo com mais de 9435 inscritos e apenas 36 selecionados.