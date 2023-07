Goiano condenado por matar a mãe é preso e extraditado dos EUA

Colaborou: Samantha Souza

Condenado por matar a própria mãe em Goiânia, Luiz Fernando Moreira de Assunção Oliveira foi preso e extraditado dos Estados Unidos da América (EUA). O crime ocorreu em maio de 2011. À época, ele tentou esganar Beníguida Moreira de Assunção com as mãos, logo em seguida, a espancou até a morte. Depois disso, enrolou o corpo em um lençol, o colocou no porta-malas do carro e, por fim, o jogou no Rio Meia Ponte, segundo investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

No dia 23 de junho, ele foi extraditado e se encontra no presídio de Contagem, em Minas Gerais. Mas, a reportagem o advogado de defesa dele, Diogenes De Oliveira Frazão, informou que Luiz Fernando aguarda transferência para a Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana.

Condenação

Conforme o advogado, em dezembro de 2018, Luiz Fernando foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Porém, segundo Frazão, ele respondia em ao processo em liberdade.

Já em julho de 2021, Luiz Fernando foi admitido nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, na Flórida. No entanto, em fevereiro deste ano, o órgão de imigração e alfândega dos Estados Unidos no Brasil informou à equipe de Operações de Execução e Remoção (ERO), que o homem estava foragido.

Quase dois meses de investigação, Luiz Fernando foi preso em Quincy, no estado de Massachusetts, segundo o advogado dele, após ser abordado por policiais e ser identificada a situação dele no Brasil. Dias depois, um juiz de imigração do Escritório Executivo de Revisão de Imigração (EOIR) do Departamento de Justiça americano, decretou a extradição, segundo a própria defesa.

