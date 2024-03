Goiano de 22 anos morre após briga em Portugal

Um jovem goiano de 22 anos morreu na madrugada de domingo (3) após ser agredido pelo cozinheiro de um restaurante na praia de Carcavelos, em Portugal. Segundo a família, Bruno Ribeiro nasceu em Goiânia e morava no exterior há cinco anos, onde trabalhava como entregador.

O jornal questionou se a embaixada do Brasil em Portugal já está sabendo do caso e se está prestando apoio à família, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Além disso, de acordo com a imprensa local, a Polícia Judiciária (PJ) está responsável por investigar a agressão.

Ao G1 Goiás, a namorada de Bruno, Gabriela Escalante, contou que ela, o namorado e um amigo estavam comendo e bebendo no restaurante. Segundo ela, em determinado momento, ela se afastou da mesa e o cozinheiro se aproximou do Bruno e do amigo dele e começaram uma discussão.

“Eu ouvi o nosso amigo falando para eles se acalmarem, explicando que o Bruno estava bêbado e que eles não precisavam brigar”, relatou.

Apesar dos pedidos do amigo da vítima, Escalante conta que a discussão se intensificou e que o cozinheiro pegou um pedaço de pau e deu dois golpes na cabeça de Bruno. “Ele caiu no chão e o nosso amigo tentou ajudar, mas o cozinheiro ainda bateu com o pau no braço dele”, relata.

Questionada sobre o motivo da briga, a namorada de Bruno disse que não sabe, pois não estava perto deles quando a discussão começou. “Eu não vi o que aconteceu”, disse. Segundo Escalante, a vítima morreu no local e o corpo ainda está passando por perícia. Ela disse ainda que o cozinheiro foi preso.

Também ao g1, a família de Bruno contou que o jovem é de Goiânia e se mudou para Portugal há cinco anos para morar com o pai. “O Bruno era uma pessoa muito boa, brincalhão e não arrumava confusão com ninguém. Todo mundo gostava dele”, lembrou o tio da vítima, Arlete Ribeiro.