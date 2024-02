Goiano pedala mais de 2 mil km até o Uruguai para realizar sonho de fazer viagem internacional

O goiano Elizeu Alves, de 38 anos, pedalou mais de 2.600 quilômetros para concretizar o sonho de realizar uma viagem internacional. Elizeu saiu de Rio Verde, em Goiás, no dia 2 de janeiro e chegou a Chuy, no Uruguai, no último dia 7 de fevereiro.

Elizeu, que trabalha como barbeiro, contou que se organizou para a viagem por um ano, entre se preparar fisicamente para o longo percurso e também se organizar financeiramente para fazer a viagem. Mas, mesmo com muito planejamento, o ciclista contou com imprevistos: ele teve uma intoxicação alimentar, que o fez parar por uma semana e pneus furados diversas vezes.

Para ele, o que mais o marcou na viagem foi a capacidade de vencer. “Todo dia eu tinha uma meta, eu tinha a cidade que deveria chegar. Eu gosto de falar que está feito, dá uma sensação de vitória conseguir”, contou.

Já sobre a maior dificuldade enfrentada, o ciclista afirma que a mesma aconteceu no estado do Paraná. “Em alguns trechos não tinha acostamento, e eu tive que improvisar, carregar a bicicleta e até mesmo andar em vala, onde escorria a água. Além disso, teve muito pneu furado”, destacou.

Motivação

Elizeu, que começou a pedalar há 3 anos, também destacou o motivo de ter escolhido o Uruguai como destino.

“Escolhi Chuy, que fica bem na divisa do Rio Grande do Sul. Quis ir pro Uruguai para explorar a região Sul do Brasil, que eu acho bem bonita. É uma rota que ia ficar mais tranquila porque eu já havia pedalado até Balneário Camboriú em 2022”, afirmou.

Segundo ele, a motivação para a viagem veio da primeira cicloviagem que ele fez, em 2021, quando foi para o Rio de Janeiro.

“Em 2021 eu peguei o norte de São Paulo, e vi tanta coisa bonita. Essa parte visual que não estou acostumado aqui em Goiás, como serra, praia, isso me chama um pouco. Gosto do cicloturismo por conta das paisagens e de poder explorar, conversar, conhecer novos lugares e novas pessoas, ver que cada estado tem uma diversidade”, completou.