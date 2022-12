Goiano que morreu na Bahia era casado há 14 anos, tinha dois filhos e venceu a obesidade

O goiano Danilo Torrano, morador do município de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, que morreu ao tentar salvar o filho de um afogamento no litoral baiano, era casado há 14 anos, tinha dois filhos e venceu a obesidade através de muita atividade física. Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5) pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). O pai, apaixonado pelas duas crianças, chegou a fazer uma tatuagem no braço em homenagem aos filhos, com um menino e uma menina de mãos dadas olhando em direção ao mar.

As crianças, de 10 e 7 anos, estavam constantemente presentes nas redes sociais do pai. Danilo escreveu “Todo dia a luta sempre será por vocês. Nem nos meus maiores sonhos imaginaria que teria dois presentes tão abençoados assim. Sempre será um amor incondicional e sem explicação”.

Danilo era consultor em proteção financeira na empresa MetLife. Ele havia começado no novo emprego em agosto deste ano, após passar sete anos no Grupo Kurujão, uma rede de combustíveis.

Pelo seu perfil nas redes sociais, Danilo utilizava o apelido de ‘Corsinha’. Em sua última postagem, no dia 11 de novembro, ele publicou uma montagem com duas fotos: seu corpo em um antes e depois. Ele venceu a obesidade através da alimentação saudável e atividade física. Seu amor pela atividade física é tamanho que, a maior parte dos posts, é direcionado à vida ‘fitness’. Em uma outra publicação, Danilo mostra que desde 2016 batalhou contra a doença.

Danilo também se mostrava um marido apaixonado, um pai presente, um filho amoroso e rodeado de amigos. Seguidores deixaram recados de despedida e agradecimento. Comentários saudosos e de conforto à família são recorrentes.

Acidente

Danilo desapareceu no sábado (3) no mar de Guarajuba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (BA), após evitar que o filho de 10 anos se afogasse na praia. A família conta que ele já tinha viajado para o lugar outras vezes. No sábado, ele e as outras pessoas do grupo decidiram entrar no mar por volta das 17h30. Quando o tempo começou a fechar, as ondas ficaram mais fortes e levaram os turistas para longe da areia.

Então, preocupado com o filho, ele o pegou e tirou dos pontos mais críticos das ondas e correnteza. As pessoas que estavam com ele também conseguiram voltar para a praia, contudo, Danilo sumiu.

Os bombeiros localizaram o corpo de Danilo por volta das 5h da manhã na praia de Guaricema, em Guarajuba.