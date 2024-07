Goianos estavam em voo que fez pouso de emergência após traseira de avião bater na pista, em Milão

Quatro casais goianos estavam no voo de Milão para São Paulo que teve problemas na decolagem e precisou fazer um pouso de emergência nesta terça-feira (9). Os amigos são de Goiânia e voltavam para a capital após um tour de moto pela Europa. Ao jornal, um dos passageiros contou que a cauda da aeronave bateu na pista do Aeroporto Malpensa.

"Viemos dia 19 e estávamos voltando para casa. Nós estávamos na parte de trás do avião e escutamos um barulho alto. Eu até brinquei com meu amigo e falei que tinha passado em cima de um quebra-molas. Na hora que a cauda do avião atingiu o solo, escutamos um barulho muito grande”, contou Urias Carlos Marques Junior.

Em nota, a Latam lamentou os transtornos causados aos passageiros e informou que que o voo LA8073 (Milão-Guarulhos) precisou retornar ao aeroporto após a traseira da aeronave atingir a pista durante a decolagem. Também disse que “o desembarque ocorreu normalmente e toda a assistência necessária está sendo oferecida aos passageiros, que serão realocados em voos próprios e de outras companhias” (confira a nota na íntegra ao final da matéria).

De acordo com Urias, o incidente aconteceu por volta das 14h30 no horário de Milão. Os passageiros foram informados pelo comandante do avião que havia acontecido um problema e que a aeronave precisava retornar ao aeroporto.

"O avião ficou por uns 40 minutos mais ou menos, no céu, dando volta e jogando combustível fora. O aeroporto foi interditado porque levantou muita poeira na hora que bateu a cauda. Lá em cima não tivemos problema nenhum, estava dando volta para tirar o combustível e pousar", relata Urias.

O passageiro contou que iInicialmente ninguém ficou assustado porque acharam que era um problema simples. Mas os amigos se espantaram quando retornaram para o aeroporto e viram vários carros de serviços de emergência na pista.

"Ninguém teve medo por não saber a gravidade do problema do avião. Ele falou simplesmente que tinha um problema no computador e o avião teria que voltar. Depois falou que o avião perdeu a cauda e nós aterrisamos, ficamos assustandos porque estava cheio de carro dos Bombeiros e ambulâncias", afirma Urias.

Conforme Urias, os amigos vão passar a noite em um hotel da região e voltam para o Brasil na quarta-feira (10). "A Latam arrumou um hotel pra gente dormir e amanhã nós vamos sair às 18 h [horário local] para a Alemanha. Vamos pegar um voo da Alemanha para Frankfurt, de lá vamos para São Paulo e de São Paulo para Goiânia", afirma Urias.

Nota Latam

A LATAM informa que o voo LA8073 (Milão-Guarulhos) desta terça-feira (9/7) precisou retornar ao aeroporto de origem e ser cancelado após o registro de contato entre a parte traseira da aeronave e a pista durante a decolagem.

O desembarque ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências. Toda a assistência necessária está sendo oferecida aos passageiros, que serão realocados em voos próprios e de outras companhias.

A LATAM lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos.