Goianos poderão ver última superlua do ano

Admiradores de astronomia poderão ver, na noite desta quinta-feira (11), a terceira e última superlua de 2022. O fenômeno astronômico lunar pode ser visto de qualquer lugar do mundo, com distinção apenas de horários.

De acordo com Ary Magalhães, diretor do Clube de Astronomia Plêiades do Sul, o evento ocorre quando a lua está em sua fase cheia e isso ocorre simultaneamente com o momento em que ela se encontra mais próxima da Terra durante seu movimento orbital.

“Tecnicamente, esse momento mais próximo a gente chama de perigeu e, quando se encontra mais afastada, a gente chama de apogeu. Então, quando há esse perigeu com lua cheia, há essa alcunha de superlua, termo que se sagrou na comunidade astronômica”, afirma.

Ele ainda lembra que as três superluas do ano ocorreram em meses consecutivos. “Essa de agora se chama ‘superlua do esturjão’. A de junho foi a ‘superlua do morango’ e a de julho, ‘superlua do cervo’. Esses nomes foram dados pelos norte-americanos. Não tem nada de misticismo envolvido, mas questões sazonais”, explica o astrônomo.

“A do cervo, por exemplo, é quando o chifre do cervo cresce. A do morango é quando há colheita dos morangos e a superlua do esturjão é quando esses peixes aparecem em maior quantidade nos lagos do norte dos Estados Unidos, na linha limítrofe entre Estados Unidos e Canadá”, conta.

Em Goiânia, o Instituto de Astronomia Gunstar irá disponibilizar telescópios, entre 18h e 19h30, para quem desejar ver o fenômeno no Morro do Além.