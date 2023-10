Goianos são os consumidores que mais cortaram gastos supérfluos para equilibrar o orçamento

Os goianos são os consumidores brasileiros que mais cortaram gastos supérfluos para equilibrar o orçamento. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Serasa. De acordo com o levantamento, em Goiás, 90% das pessoas abandonaram os gastos supérfluos.

Já os brasileiros em geral, segundo a pesquisa, estão deixando cada vez mais de lado os gastos com lazer, viagens, tratamentos de beleza e alimentação em restaurante. A nível Brasil, 87% das pessoas adotaram a medida no último mês.

Em entrevista à TV Anhanguera, o consultor financeiro Rodrigo Salim explicou que entre os motivos para isso estão os aumentos em contas consideradas essenciais, como luz, água, e gastos com alimentação.

“A elevação da inflação também vem carregando o custo do capital e o custo dos alimentos, isso aconteceu no mundo inteiro, é um cenário global, e no Brasil não foi diferente”, afirmou.