Goinfra inicia instalação de novos radares na GO-070

A instalação de quatro novos radares na GO-070, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, foi iniciada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A previsão é de que os aparelhos comecem a funcionar na primeira semana de novembro.

Segundo a agência, a velocidade máxima permitida nos trechos onde estão sendo instalados os radares é de 40km por hora. A região tem sofrido com um grande número de acidentes de trânsito, inclusive mostrados pelo Daqui nos últimos meses.

O trabalho de instalação e de testes começou no dia 16 deste mês. A medida foi implementada para barrar o excesso de velocidade, sendo apontado por análises de tráfego recentes realizadas pela Goinfra como um dos principais fatores de risco de acidentes na região.

Os dados da Goinfra apontam que a rodovia recebe cerca de 18,7 mil veículos por dia, o que se justifica por ser a principal ligação do município com Goiânia. Com a ampliação na fiscalização, o perímetro urbano de Goianira passará a contar com dez pontos críticos monitorados em ambos sentidos da rodovia.

Passarelas para pedestres

Além dos radares, cinco novas passarelas para pedestres serão construídas nas áreas urbanas da GO-070 no primeiro semestre de 2025, segundo a Goinfra. Os locais anunciados são em três pontos do perímetro urbano de Goiânia e em outros dois, em Goianira.

Na saída de Goiânia, as estruturas serão implantadas no acesso ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na Vila Mutirão próximo ao posto da Polícia Militar e no Jardim Primavera.

Já na chegada a Goianira, os pontos definidos pelos estudos de segurança viária são nas proximidades de um supermercado do Setor Triunfo e do Colégio Estadual Walter Bernadino Borges.