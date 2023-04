Goinfra interdita GO-010 para reparos em ponte; veja desvio

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) interditou, na manhã desta terça-feira (4), a GO-010, no trecho entre Goiânia e Bonfinópolis para a realização de reparos no encabeçamento da ponte sobre o Córrego Dois Irmãos.



A conclusão parcial dos serviços e a liberação do tráfego ocorrerá na noite desta quarta-feira (5). Até quinta-feira (6) o trecho deve estar totalmente liberado.



Em virtude do período chuvoso, houve comprometimento do aterro existente no encabeçamento da estrutura. Para solucionar, uma força-tarefa da Goinfra atua na recomposição e compactação de aterro, pavimentação e enrocamento de pedra argamassada.



Os motoristas que passam pelo local têm três desvios sugeridos pela Agência. No primeiro, no sentido Goiânia a Leopoldo de Bulhões, os condutores devem sair da GO-010, sentido Goiânia a Goianápolis, até a BR-153. Em seguida, é preciso pegar o acesso para a GO-330, em Anápolis, e continuar na rodovia até Leopoldo de Bulhões.



Já para utilizar o segundo desvio, sentido Bonfinópolis a Goiânia, o motorista deve seguir pela GO-010, sentido Leopoldo de Bulhões, até o trevo da GO-330 com a 010. Em seguida, conduzir pela GO-330 até Anápolis para chegar à BR-153 e, posteriormente, em Goiânia.



E no último desvio, sentido Leopoldo de Bulhões a Goiânia, os motoristas devem acessar o trevo da GO-010 com a GO-330 e trafegar pela 330 até Anápolis. No entroncamento com a BR-153, conduzir até Goiânia.