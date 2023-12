Goinfra publica edital para duplicação da GO-139, entre Piracanjuba e Caldas Novas

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) publicou, nesta sexta-feira (29), edital de licitação para duplicação da GO-139, entre Piracanjuba e Caldas Novas. O trecho, que tem cerca de 40 quilômetros, também receberá serviços de reabilitação e adequação de pavimento existente, passarelas e galerias de águas pluviais.

A obra promoverá desenvolvimento socioeconômico da região Sul tanto por meio do fomento a rotas turísticas como pela facilitação do escoamento de produções agroindustriais. A concorrência acontece sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, tipo menor preço.

A abertura do processo está marcada para as 9h do próximo 2 de fevereiro. Interessados em participar da disputa podem entregar a documentação relacionada no edital de forma presencial na Goinfra. Edital e anexos estão disponíveis no site da agência.



O trecho da GO-139 em questão vai do entroncamento com a GO-217, em Piracanjuba, até a GO-213, em Caldas Novas. A região, atualmente, já é beneficiada com o início das obras de duplicação da GO-213, que liga Caldas a Morrinhos.

Ao todo, serão cerca de 100 quilômetros de vias duplicadas, que ajudarão a desenvolver a economia do Sul Goiano ao facilitar o transporte de produções e integrar as economias municipais. Trechos também promoverão viagens mais confortáveis e seguras a todos os usuários.