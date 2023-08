Golpistas se passam por médico e cobram dinheiro de famílias de pacientes internados na rede pública

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) alerta a população e os trabalhadores da saúde para o “Golpe da Regulação”, que segundo a pasta, voltou a ser aplicado e funciona em duas etapas.

De acordo com a SES-GO, na primeira parte do golpe, os golpistas entram em contato com unidades de Saúde do estado se passando por servidores da Central de Regulação Estadual e têm acesso a dados de pacientes que aguardam procedimentos nos hospitais.

A SES-GO afirma que, na segunda etapa do golpe, de posse dos dados, os golpistas chegam até os familiares dos pacientes e mudam o discurso. Eles então se passam por médicos ou funcionários dos hospitais e solicitam valores para cobrir exames, materiais ou medicamentos. Os familiares então, acreditando falar com funcionários dos hospitais, repassam valores aos golpistas.

Segundo a Secretaria de Saúde, os golpistas utilizam a foto de um médico que morreu há 2 anos, vítima da Covid-19, visando dar mais credibilidade ao contato.

Atendimento gratuito

A pasta reforça que familiares com pacientes internados, aguardando por exames, e, ainda, trabalhadores da saúde não devem repassar informações de pacientes, a não ser nos canais oficiais da SES-GO.

A SES-GO também destaca que o atendimento na rede estadual é totalmente gratuito e viabilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e que nenhum valor é cobrado.