Google anuncia recurso educacional com uso da inteligência artificial, parcerias e investimentos

Imagine uma ferramenta utilizando Inteligência Artificial (IA) que possibilite aos professores um apoio no ensino de conteúdos com suporte personalizado para cada aluno? A Série de Exercícios, no Google Sala de Aula, foi das 20 novidades e iniciativas anunciadas pelo presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc., Fábio Coelho, durante o Google for Brasil, realizado em São Paulo na terça-feira (27).

A previsão é que esse recurso educacional esteja disponível no segundo semestre deste ano, e segundo Rodrigo Pimentel, head de Google for Education para a América Latina, e, Alessandro Leal, head de Google for Education para a Amércia do Sul, a empresa está trabalhando em parceria com as secretarias de educação estaduais e municipais para que o conhecimento e a tecnologia alcancem a todos.

Além da Série de Exercícios, o Google também apresentou uma nova forma de pagamentos utilizando QR Codes. Este recurso, deverá ser lançado nos próximos meses e torna qualquer smarthphone com sistema operacional Android capaz de fazer pagamentos digitais utilizando cartões de crédito e ou débito.

Para usar os recursos da Carteira do Google, o usuário precisa fazer o download do aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e ou débito e validar o cadastro no aplicativo do banco. Concluído esse processo, o pagamento por aproximação ou por meio da leitura de QR Codes estará disponível.

Visualização imersiva

Que tal uma experiência imersiva, intuitiva e com acesso a imagens em 3D em uma visão em 360º? O recurso Visualização Imersiva para pontos turísticos e culturais no Brasil já é realidade e permite a "visitação" de dezenas de locais turísticos como o Cristo Redentor (RJ), Catedral de Brasília (BSB), Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza.

Para acessar esse recurso, também anunciado no Google for Brasil, o usuário deve procurar pelos pontos turísticos no Google Maps, clicar na primeira imagem disponível e assim viajar virtualmente pelo local desejado. A imersão permite ainda que o visitante escolha horário, dia da semana e condição climática para o tour.

Outro recurso anunciado foi o “Google Indoor View” que possibilita a orientação dentro de locais fechados e movimentados como aeroportos e estações de metrô em São Paulo A novidade começará a funcionar pelo aeroporto de Cumbica, mas ainda sem uma data específica. Em seguida, serão as estações de metrô de Paraíso e Palmeiras-Barra Funda.

Novos recursos na Busca

A Busca do Google também está com novidades. Ao realizar uma consulta e receber o resultado da Busca com a indicação dos sites, o internauta pode acessar a origem da informação e como ela foi projetada na lista de resultados. Para isso, o usuário basta clicar nos três pontinhos que aparecem lateralmente ao lado do link. Esse recurso informa a origem da informação oferecida. "Com esse recurso, esperamos que os brasileiros tenham novas formas de entender as fontes que desejam visitar e possam navegar com segurança", pontua Bruno Pôssas, vice-presidente de engenharia de Buscas.

Pontos de vacinação também receberam uma atenção diferenciada do Google. Os usuários que fizerem buscas pelos termos "Postos de saúde perto de mim", "Postos de Vacinação" ou "Onde posso me vacinar" receberão como resultado uma lista com mais de 40 mil postos de saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS) existentes no país.

Ao clicar no posto de sua preferência, será oferecido informações atualizadas como horários de funcionamento, site, telefone e localização. "Queremos ajudar o trabalho das autoridades, especialmente, em função do momento em que vivemos, com a queda na cobertura vacinal no Brasil", reforça Pôssas.

R$ 153 bilhões em 2022

O Google movimentou R$ 153 bilhões durante o último ano por meio da Busca, do Google Ads, do Google AdSense, do Google Cloud, do Google Play e do Youtube. Os dados constam no Relatório de Impacto Econômico de 2022.

O documento apresentando nesta terça, pela primeira vez, traz dados detalhados das soluções oferecidas pelo Google, um exemplo é o Google Cloud que gerou R$ 883 milhões em ganhos de eficiência gerados pelo uso da nuvem.

Já o Google Workspace, que engloba o Drive, o Fotos, o Docs o Apresentações e o Planilhas, gerou para os usuários brasileiros R$ 31 bilhões e economizou 264 horas por ano ao otimizar as tarefas.

A loja de aplicativos também apresentou receita de R$ 4 bilhões para os desenvolvedores. Além do valor expressivo, mais de 238 mil vagas de emprego foram criadas para atender esse mercado.

A quinta edição do Google for Brasil também marcou a inauguração do novo escritório do Google, que será a nova casa do Google Cloud no Brasil e do time de Engenharia do Google. O espaço com 6.7 mil metros distribuídos em três andares visa estimular a cocriação e a sinergia dos times. A cidade de São Paulo foi a inspiração para o projeto arquitetônico e para a temática dos espaços.