Governo abre 500 vagas para casamento comunitário, em Goiânia; saiba como participar

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), realizará o primeiro Casamento Comunitário no dia 3 de setembro, no ginásio Goiânia Arena. Serão oferecidas 500 vagas e as inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 5 de agosto. O formulário deve ser preenchido com todas as informações solicitadas.

Os documentos necessários para inscrição deverão ser fotografados ou escaneados, e devem ser enviados em um único arquivo em formato PDF.

Documentos necessários

- Documento com foto (identidade, carteira profissional, etc)

- Certidão de nascimento, se for solteiro (a); certidão de casamento com averbação, se for divorciado (a),

- Certidão de óbito do cônjuge falecido (a), se for viúvo (a)

A aprovação da inscrição será informada na aba “Inscrições homologadas” após sete dias da realização.

Caso o nome do casal não esteja na relação, os interessados deverão entrar em contato por meio do número (62) 98306-0291 ou 3201-8069 ou comparecer presencialmente na Gerência de Direitos Humanos, na sede da Secretaria, que fica localizada na Praça Cívica, bloco B, sala 02, térreo.

