Governo de Goiás abre inscrições para 317 novas casas a custo zero

O governo de Goiás abriu as inscrições para 317 novas casas a custo zero, em seis municípios do estado. O cadastro é feito exclusivamente pela internet no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab), até 14 de novembro.

Os critérios para paticipar do processo seletivo as famílias precisam ter renda de até um salário mínimo, estarem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), nunca terem sido beneficiadas em programas de moradia e residir há pelo menos três anos no município em que se inscreverem.

O sorteio do programa Pra Ter Onde Morar será para seis cidades: Davinópolis com 50 casas, Palminópolis com 50 casas, Piranhas com 50 casas, Turvânia com 50 casas, Ipameri com 57 casas e Rio Verde com 70 casas.

O edital com requisitos e regras está disponível no mesmo endereço eletrônico das inscrições, no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab). As famílias que têm dificuldade de acesso à internet ou precisam de orientação podem procurar os pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras.

“A casa a custo zero do Pra Ter Onde Morar atende aquela pessoa que não teria condições de pagar um financiamento", disse o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

Pontos de apoio divulgados

Davinópolis

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Manoel David de Souza, nº 519, Centro. Em dias úteis, das 8h às 11h e das 12h às 16h ou pelo telefone (64) 3697-1150.

Palminópolis

Secretaria Municipal de Assistência Social de Palminópolis – Rua Pedro Geraldo Lopes, quadra 11, lote 395, S/N, Centro. Em dias úteis, das 7h às 11h e das 13h às 17h ou pelos telefones (64) 3675-1379 e (64) 99344-8842.

Piranhas

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Avenida Brasil Central, nº 974, Centro. Em dias úteis, das 7h às 13h ou pelo telefone (64) 99606-8669.

Turvânia

Secretaria de Assistência Social – Rua Pedro Ludovico Teixeira, S/N, Centro. Em dias úteis, das 7h às 11h e das 13h às 17h ou pelo telefone (64) 3682-1139.

Ipameri

Secretaria Municipal de Promoção Social, Cidadania e da Mulher – Rua Miguel David Cosac, s/n – Praça da Liberdade. Em dias úteis, das 7h às 11h e das 13h às 16h ou pelo telefone (64) 3513-0561.

Rio Verde

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Rio Verde – Avenida Presidente Vargas, nº 3.113, quadra 43, lote 03, Vila Maria. Em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 16h30 ou pelo telefone (64) 3602-1281 e (64) 981520483.