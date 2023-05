Governo de Goiás convoca mais de 1,6 mil aprovados em concursos da Polícia Militar e da Educação

O Governo de Goiás está convocando 1.363 policiais e 315 professores que foram aprovados no concurso público realizado em 2022. Ronaldo Caiado (UB) fez o comunicado nesta segunda-feira (22). Além dos servidores, o governador também anunciou a criação de 10 colégios militares no estado.

Os cargos da Polícia Militar são para cadete, segundo-tenente e soldado de 2ª classe. Ainda de acordo com o anúncio, 863 serão nomeados neste mês de maio e outros 500 serão convocados no mês de junho. Essas contratações vão causar um impacto no orçamento mensal de mais de R$ 7,3 milhões, chegando ao total R$ 58,6 milhões até o final deste ano, segundo o governo.

Capacitação

Antes de irem para as ruas, os novos policiais vão passar por um curso de formação na Academia da Polícia Militar, e de acordo com o Comandante-Geral, coronel André Henrique Avelar, em menos de cinco meses eles estarão aptos para atender as demandas da população.

“Não há dúvida nenhuma de que a segurança pública terá ainda mais redução em todos os índices de criminalidade com esse reforço e, claro, com a presença desses policiais militares em campo”, disse o comandante-geral da PM.

Educação

A nomeação dos novos professores vai acontecer em quatro etapas e os aprovados serão chamados entre maio e agosto. Ao todo serão 1.262 novos servidores da educação, o maior número nos últimos 12 anos, segundo o governo. O impacto financeiro previsto é de R$ 45,7 milhões neste ano, e para 2024 e 2025 está estimado em R$ 91,4 milhões.

“Ganhamos um grande reforço no nosso corpo docente, o que aumenta a nossa capacidade em atender bem os alunos e reforçar o time da Secretaria de Educação”, disse a secretária de educação, Fátima Gaviolli.

Outro anúncio feito é sobre a criação de 10 novos colégio militares nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto, Goiânia, Cristalina, Mineiros, Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás e Bela Vista de Goiás.