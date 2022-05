Governo de Goiás divulga resultado de sorteio de pontos comerciais na Rodovia dos Romeiros

O governo estadual divulgou nesta quarta-feira (25) a lista dos 166 comerciantes que foram sorteados com pontos comerciais na Rodovia dos Romeiros para ocupação durante a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. O sorteio foi realizado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e teve ao todo 1.326 pessoas inscritas, número 35% maior do que o registrado em 2019.

De acordo com a Goinfra, os contemplados precisam ainda entregar documentos e pagar taxa de R$ 33,74 para ter direito ao uso do ponto às margens da GO-060. Esse procedimento precisa ocorrer até a próxima terça-feira (31). A primeira etapa para a confirmação da participação é a emissão de guia e depois a entrega da documentação (cópias da identidade, CPF, comprovante de endereço) na sede da agência.

Os contemplados ainda precisam participar de uma palestra para ter orientações sobre segurança, cuidados sanitários e outras informações sobre o evento. Somente ao final serão entregues as autorizações para a montagem das barracas, que terão início a partir do dia 10 de junho. A Festa do Divino Pai Eterno ocorre de 24 de junho a 3 de julho.

