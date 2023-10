Governo de Goiás, Goiânia e Aparecida decretam ponto facultativo na sexta-feira

O Governo de Goiás e as Prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira (13), após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta quinta-feira, 12 de outubro. De acordo com as gestões, os serviços considerados essenciais terão o funcionamento mantido.

Governo de Goiás

De acordo com o governo estadual, na maior parte dos órgãos e unidades não haverá atendimento na sexta-feira (13). Já as unidades de saúde, de policiamento e do Corpo de Bombeiros, consideradas essenciais, funcionarão normalmente.

Goiânia

A Prefeitura de Goiânia informou que o expediente nos órgãos do Executivo Municipal será retomado na segunda-feira (16), com exceção às atividades que exijam plantão permanente, como serviços de urgência e de emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo, que serão mantidas durante todo o feriado.

Segundo a Prefeitura, as ações de fiscalização e atenção às mulheres vítimas de violência seguem normalmente. Serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros seguirão pela capital. Para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos, os serviços também não sofrerão interrupção.

Aparecida de Goiânia

De acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o ponto facultativo não abrange os órgãos que desempenham atividades consideradas essenciais realizadas pela administração pública municipal.