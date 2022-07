Governo de Goiás oferece quase 2 mil vagas em cursos de robótica

O governo de Goiás abriu quase 2 mil vagas para cursos gratuitos de robótica nos laboratórios Include. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Campus Party até o dia oito de agosto. O interessado deve preencher o formulário e aguardar um e-mail com os termos de aceite para finalizar o cadastro.

Para se inscrever, é necessário ter entre 12 e 20 anos, morar na cidade na qual o laboratório se encontra e estar matriculado em escola pública ou possuir bolsa integral em instituição privada. Pessoas fora da faixa etária estipulada podem ser aceitas nos cursos se restarem vagas abertas naquela região.

Em caso de empate, a classificação dos selecionados obedecerá a ordem de cadastro. Caso não seja possível entrar na turma de agosto, o interessado pode ser incluído nas próximas vagas. Ao todo são 1,9 mil vagas, sendo 75 para cada unidade.

Os laboratórios estão instalados nos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cavalcante, Cristalina, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Trindade, Uruana, Valparaíso de Goiás, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre de Goiás e Mambaí.

Curso de Robótica

O curso é presencial, tem duração de quatro meses e é dividido em diversos módulos, como Cultura Maker e Programação. As aulas possuem metodologia e linguagem de software e hardware, desenvolvidos para a inclusão social e econômica de jovens no mundo digital.

Os laboratórios contam com impressoras 3D, óculos de realidade virtual, drones e outros. Equipamentos de eletrônica para ensino de robótica.