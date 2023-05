Governo divulga processo seletivo para 105 vagas de estágio; saiba como participar

O Governo de Goiás publicou nesta quinta-feira (25) um edital com processo seletivo para preencher 105 vagas de estágio para atuar em 41 áreas. As inscrições vão acontecer de 29 de maio ao dia 12 de junho e não terão cobrança de taxa para participação. Quem for selecionado vai receber uma bolsa estágio no valor de R$ 1 mil e outros benefícios.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição pelo Portal de Seleção, acessando o link: http://selecao.go.gov.br/ . É preciso estar matriculado regularmente em instituições que são reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e ter comprovante de frequência. Outro requisito do edital é estar cursando no mínimo o 2º ano, em caso de cursos de periodicidade anual, ou o 3º semestre em formações de frequência semestral.

Os aprovados vão ter contrato de no mínimo seis meses, que pode ser renovado por até dois anos, direito a bolsa estágio no valor de R$ 1 mil, vale-transporte de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais. A jornada de estágio é de quatro horas diárias e 20 horas semanais no período matutino ou vespertino.

Processo seletivo

Não poderão participar os alunos que estão no último período da faculdade. Para os demais inscritos a escolha será feita por análise do currículo. A divulgação dos aprovados será feita no ‘Portal de Seleção’ no dia 23 de junho. Os candidatos com bom desempenho e que não forem aprovados vão ter os currículos incluídos no Banco de Talentos do Estado e podem ser chamados para vagas futuras.