Governo do Japão oferece bolsas para estudantes brasileiros

O governo do Japão vai abrir, de 1º a 24 de junho, inscrições para estudantes brasileiros que desejarem estudar no país oriental. O programa, que oferece bolsa integral, é voltado para alunos de graduação, de escolas técnicas, de cursos profissionalizantes ou ainda de mestrado e doutorado. A primeira fase é direcionada aos pós-graduandos.

Residentes de Goiás, Tocantins e Distrito Federal devem entregar suas inscrições, presencialmente ou por correio, na embaixada do Japão, em Brasília (DF). Interessados de outras localidades devem direcionar para o consulado de suas regiões.

Os estudos no Japão terão início em 2023, com duração de dois anos. Além de bolsa integral, os selecionados terão direito a passagem aérea, isenção de taxas escolares e ajuda de custo mensal. O programa prevê ainda um curso de língua japonesa no primeiro ano.

Entre os requisitos exigidos estão escolaridade, proficiência em Inglês ou Japonês e idade máxima de 34 anos até abril de 2023. No caso das bolsas de graduação, escola técnica e curso profissionalizante, serão aceitos candidatos com ensino médio concluído até março de 2023 e com até 24 anos de idade em abril de 2023. Além da análise dos documentos, os candidatos serão submetidos a provas escritas e entrevista.

Toda a documentação será encaminhada para verificação do Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia do Japão, responsável pelo programa. Informações adicionais estão disponíveis no site da embaixada japonesa. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail: cultural.japao@bs.mofa.go.jp.

