Governo lança site sobre a Semana Santa na cidade de Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), lançou nesta sexta-feira (21), um site informativo sobre a Semana Santa na cidade de Goiás. No endereço eletrônico semanasantaemgoias.cultura.go.gov.br é possível encontrar toda a programação, assim como a história de cada celebração e procissão do evento religioso que atrai milhares de turistas até a antiga capital do Estado.

"Além do investimento na Semana Santa, desenvolvemos esse site para que as pessoas conheçam ainda mais sobre esse evento que faz parte da vida dos vilaboenses há quase 300 anos. É uma forma de ajudarmos a preservar a memória, o patrimônio, a história e cultura dessas celebrações que vão muito além da Procissão do Fogaréu", ressalta Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura.

O site, que foi desenvolvido pela equipe de comunicação da Secult, representa um esforço da pasta em preservar e divulgar a Semana Santa na cidade de Goiás. "Desenvolvemos um trabalho de pesquisa cuidadoso e cada informação foi confirmada com os detentores do evento. Nosso intuito é que o site seja um instrumento não só de divulgação, mas de preservação desses ritos e tradições que atravessam gerações e fazem parte da história da cidade e do nosso Estado", explicou a chefe de comunicação da Secult, Thaís Lobo.

Investimento

Neste ano, a Semana Santa na cidade de Goiás recebeu o apoio financeiro do governo estadual, por meio da Secult, que investiu R$ 260 mil via Programa Goyazes com o patrocínio do grupo Equatorial Energia. O recurso custeou gastos com limpeza, figurino, decoração, divulgação, equipe de produção, som, iluminação, além do pagamento de serviços de acessibilidade, e de reparos e manutenção da fanfarra.

A programação ainda tem o patrocínio da TV Anhanguera e conta com o apoio do programa Goiás Social, Prefeitura da cidade de Goiás e Câmara Municipal.

O evento

A Semana Santa na cidade de Goiás é realizada pela comunidade vilaboense junto à Diocese de Goiás – Catedral de Sant’Ana, juntamente com a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), do Santuário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário e Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. São 40 dias de atividade em que a memória coletiva e raízes religiosas da cidade são exaltadas em momentos de fé e devoção.

Em 2024, é comemorado os 279 anos da Semana Santa na cidade de Goiás. O evento religioso ocorre desde a colonização do Estado, com registros orais da Imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, vindo da Bahia para Goiás nos braços das pessoas escravizadas.

A Semana Santa da Cidade de Goiás é rica em detalhes e particularidades que foram transmitidos e preservados ao longo de séculos, repassados de uma geração para a outra graças à atuação de homens e mulheres que dedicaram suas vidas para a manutenção das tradições e a vivência da fé. O ponto alto da programação acontece na meia noite de quarta-feira (27), quando os farricocos invadem a saudosa Vila Boa com suas tochas e fazem a famosa Procissão do Fogaréu.

Além das tradicionais missas, o roteiro das celebrações inclui ainda a Procissão dos Penitentes, com início em frente à Igreja São Francisco de Paula, manifestação medieval que foi resgatada há mais de 10 anos e que vem ganhando cada vez mais público, e se fortalecendo a cada edição. A cerimônia do Descendimento da Cruz e o Sermão das Sete Palavras, no Largo do Chafariz, são outros destaques, seguidos pela procissão do Senhor Morto, que é a maior manifestação dentro da Semana Santa.

Potencial Turístico

O turismo religioso é um dos principais atrativos da cidade de Goiás, que foi a primeira capital do Estado e é tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Além dos eventos tradicionais como a Semana Santa e Romaria de Nossa Senhora Aparecida, o município possui importantes igrejas que fazem parte da história do Estado, como a de Nossa Senhora Aparecida, no povoado de Areias; do Rosário; São Vicente de Paula; a Catedral de Sant'Ana, que atualmente está sendo restaurada pelo Governo de Goiás, entre outras.

A previsão é que a programação religiosa da Semana Santa leve, neste ano, mais de 70 mil turistas até a cidade de Goiás.