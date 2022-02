Governo libera uso da nota de duas edições do Enem no Prouni

O governo federal liberou o uso da nota das duas edições anteriores do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos). O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicado neste sábado (19). O Prouni oferece bolsas integrais e parciais para que integrantes ingressem em faculdades particulares.

Segundo o governo, a medida se justifica pelas “consequências decorrentes da pandemia Covid-19, que acabaram por ocasionar atrasos nas últimas edições do ENEM”. No 1º semestre de 2022, a pré-seleção do Prouni terá as inscrições de 22 a 25 de fevereiro. Com a alteração, os estudantes já poderão concorrer às bolsas apresentando as notas das duas edições anteriores do Enem.

ACESSO AO PROUNI

Os estudantes precisam atender alguns critérios para terem direito ao processo seletivo:

- Apenas alunos que cursaram os 3 anos do ensino médio em escola pública ou por tempo igual em escola particular com bolsa integral (isenção da mensalidade)

- Ter renda per capita de até 3 salários mínimos (R$ 3.636);