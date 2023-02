Governo oferece quase 2 mil vagas para cursos gratuitos de robótica

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de robótica no laboratório Include. São 1.950 vagas ofertadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) em parceria com o Instituto Campus Party. As formações são reservadas para alunos de 12 a 20 anos e que estejam matriculados em escola pública, ou que têm bolsa integral em instituição privada. As matrículas vão até o dia 27 de fevereiro, quando começam as aulas. Para se inscrever é só acessar o site do Instituto Campus Party.

Os cursos são presenciais e têm quatro meses de duração. Em Goiás, são 26 unidades do laboratório Include, espalhadas em 23 municípios. Cada Laboratório Include possui 75 vagas para o curso de robótica, com metodologia e linguagem de software e hardware.

O secretário Marcio Cesar Pereira, da Secti, ressaltou a importância do programa na tentativa de popularizar o acesso à área de desenvolvimento tecnológico. Ele conta que “os alunos criaram mecanismos com foco na solução de problemas da comunidade. O objetivo do programa é justamente este, despertar o interesse dos jovens e identificar aptidões”.

Em Goiás, os cursos acontecem nos municípios de: Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cavalcante, Cristalina, Goiânia (nos bairros Jardim Novo Mundo, Setor Santos Dumont, Jardim Guanabara), Itumbiara, Jataí, Luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Trindade, Uruana, Valparaíso, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre e Mambaí.