Governo passa a distribuir doses de vacinas contra vírus da catapora e do HPV em 61 municípios

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) iniciou, nesta semana, a distribuição de doses das vacinas contra HPV (papilomavírus humano) e varicela (catapora) para 61 municípios goianos, localizados nas Regionais de Saúde Central, Centro-Sul e Pireneus. Ao Daqui, a SES-GO informou que, a partir da próxima semana, os imunizantes serão distribuídos para as demais cidades. (Veja no final da matéria os municípios que já receberam as doses)

Conforme a pasta, o estoque dos imunizantes estava zerado devido ao atraso no envio pelo Ministério da Saúde (MS). Ao todo, foram enviadas ao estado 30 mil doses da vacina contra HPV e 12 mil de varicela (catapora).

"No caso da vacina contra catapora, o quantitativo necessário para atender a população é de 17 mil doses mensais. No último ano, as doses foram enviadas em quantidade reduzida. Em três meses não houve envio de nenhuma dose. Essa situação gerou uma demanda represada, que, conforme o Ministério da Saúde, deverá ser regularizada gradativamente”, informou a SES-GO.

"Esse foi o quantitativo que a gente pediu, que é necessário para restabelecer o estoque e a distribuição dessa vacina, assim como a vacina contra a varicela, que também estava em falta e que nós recebemos”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim.

Outras vacinas

O estado também conta com estoques de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Entre elas, as vacinas contra difteria, tétano, febre amarela, antirrábica, tríplice viral e covid-19 para crianças maiores de 5 anos.

No entanto, os imunizante contra Hepatite A estão em falta desde outubro de 2023, diante do não envio por parte do Ministério da Saúde, segundo a SES-GO.

“A promessa é que em 2024 haverá uma regularização desses envios”, pontua Flúvia Amorim.

Veja os municípios que já receberam as doses

Região Central: Abadia de Goiás, Anicuns, Araçu, Avelinópolis, Brazabrantes, Campestre de Goiás, Caturaí, Damolândia, Goiânia, Goianira, Guapo, Inhumas, Itaguari, Itauçu, Jesúpolis, Nazário, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Santa Bárbara de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Santo Antonio de Goiás, São Francisco de Goiás, Taquaral de Goiás e Trindade.

Região Centro Sul: Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Cezarina, Cristianópolis, Cromínia, Edealina, Edéia, Hidrolândia, Indiara, Jandaia, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Orizona, Piracanjuba, Pontalina, Professor Jamil, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Silvânia, Varjão Vianópolis e Vicentinópolis.

Região Pirineus: Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Pirenópolis e Terezópolis de Goiás.