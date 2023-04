Governo sorteia casa do programa Pra Ter Onde Morar; veja ganhadores

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), realizou na tarde desta quinta-feira (20), em Hidrolândia, o primeiro sorteio das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção. As moradias estão em fase final de construção, no Bairro São Francisco, e foram sorteadas entre 391 famílias que se inscreveram e foram consideradas habilitadas.

Ao todo, o sorteio contemplou 50 pessoas, sendo 43 do Grupo Geral, 3 do Grupo de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, 2 do Grupo de Idosos e outros 2 do grupo de Pessoas Com Deficiência.

Segundo informou a Agehab, os nomes sorteados serão repassados à Prefeitura de Hidrolândia, que fará o levantamento documental e social para a confirmação da lista. Se alguma ou algumas das 50 primeiras famílias sorteadas não forem consideradas aptas, conforme o edital, as famílias do cadastro de reserva serão acionadas por ordem de classificação.

Confira ganhadores:

Grupo Geral

Paulo Henrique Lima de Abreu

Edilani Rosa de Souza

Regina Ramos dos Santos

Ludmila Soares da Silva

Marlene Luiza de Carvalho

Raquel da Silva Nunes

Taysa de Moraes Pereira

Claudia de Jesus do Nascimento

Thays Kerly de Souza Santos

Kelly Fernanda de Paula

Luciana Alves da Silva

Carla Lima de Oliveira

Jessica Karollainy Alves Barbosa

Ana Paula Martins da Silva

Rayane Camargo da Silva

Jessica Naraiane Costa Moraes

Maristela de Sousa

Antônio Moreira da Silva

Roselene de Fátima da Silva

Elaine Basilio Cesário

Aline Fernanda Martins Araujo

Maria Claudia Rocha da Paixão

Maria da Silva Pereira

Marcela Luiza Teles da Silva

Maria da Penha Souza

Iris Gonçalves Soares

Jordany Roberta da Silva Souza

Joana D'arc Rodrigues Sales

Julyana Mendes Chagas

Giulia da Silva Souza

Afrodísio Muniz Batista

Agostinha de Leles Ferreira

Marlene dos Santos

Milena Alves Leite

Elivane Ferreira da Silva

Patricia Rezende de Souza

Janine da Silva Barbosa

Suellen Vitória da Silva

Gabriel Batista da Silva

Manoel Benjamim Neto

Lindramar Regina de Almeida

Gabrielly Sousa Guimarães

Gercinalia da Costa Oliveira

Grupo de idosos

Ines Maria da Silva

Maria Dirce de Palma Ferreira



Grupo de Pessoas Com Deficiência (PCD)

Andreia Teixeira da Silva

Valdivino Alves da Paz



Grupo de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica

C.J.D.S

L.R.D.S

M.F.B.M*Nomes completos não foram divulgados por questões de segurança

A lista completa com os nomes dos sorteados nos respectivos grupos também está disponível no site da Agehab.

Próximos sorteios

Na próxima semana, esta mesma etapa está prevista para a cidade de Santo Antônio do Descoberto. A Agehab já está em processo de seleção das famílias em outros 23 municípios. No total, estão em construção 6 mil casas a custo zero em 130 municípios, somando-se as três etapas de execução das obras.