Grávida com suspeita de dengue morre após passar por parto de emergência, em Goiânia

Uma mulher de 30 anos que estava grávida e com suspeita de dengue, morreu após passar por um parto emergencial, em Goiânia. Depois da cesariana que salvou a filha Aurora, Nathany Gomes de Souza Pacheco passou por pelo menos três cirurgias, mas não resistiu. Faleceu, na quarta-feira (15), sem conhecer a filha.

Ao jornal, o marido de Nathany, o empresário Marcus Pacheco, afirmou que a mulher descobriu que estava com dengue há oito dias, mas mesmo seguindo as orientações da equipe médica, a doença se agravou e o parto teve que ser antecipado.

Após o parto que aconteceu na última sexta-feira (10) e no sábado de manhã, Nathany chegou a ver um vídeo da Aurora, segundo o marido. Contudo, a mulher precisou se submeter a pelo menos três cirurgias nos dias posteriores, chegando a retirar o útero na tentativa de conter a hemorragia, além de sessões de hemodiálise.

Pela razão das plaquetas estarem abaixo do normal em decorrência da dengue, ela não resistiu, conforme Marcus.

Ela passou por um parto arriscado, passou por mais uma cirurgia de retirada do útero e mais uma cirurgia de abordagem de estancamento de sangue devido a dengue hemorrágica. Ela suportou muito, que ela era muito forte", relatou o marido

A Secretaria Estadual de Saúde informou que a morte por dengue ainda é investigada. O jornal pediu mais informações sobre o caso para o hospital que atendeu Nathany, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.

Nascimento

Marcus contou à TV Anhanguera que a filha do casal, nasceu lutando pela vida, mas a situação não permitiu que ela conhecesse a mãe.

Pela sedação, a Aurora acordou bem fraca. Os médicos tentaram por muito tempo trazer ela à vida, assim forte. Mas quando os médicos pareciam estar desistindo da Aurora, eu ajoelhei no chão, pedi mesmo com muita força", relatou o pai.

Quando me levantei e sentei na cadeira, alguém da equipe médica disse que ouviu um pequeno choro. Nossa, ali foi um milagre”, vibrou o Marcus.

Nathany era adepta ao crossfit e também praticava outros esportes. Além de Aurora, ela deixou também um filho, de 10 anos.

O velório e o enterro ocorrem nesta quinta-feira (16), no Cemitário Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Dengue

Conforme os últimos dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiás registrou 185 mortes por dengue, além de 170 em investigação. São mais de 160 mil casos confirmados no estado.