Gracinha Caiado apresenta quatro projetos sociais na Alego

Foram apresentados na tarde desta terça-feira (7), pela coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado, o Pacote Social do Governo de Goiás. Ao todo, foram anunciados e entregues ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), quatro projetos voltados para o social.

Os projetos estabelecem os novos programas sociais do governo Caiado: Goiás Por Elas; Dignidade; Família Acolhedora Goiana e o novo Cofinanciamento Estadual da Assistência Social.

“A única forma que temos de combater a pobreza é por meio da educação, e de ferramentas para que essas pessoas, que vivem em extrema vulnerabilidade, tenham esperança de dias melhores”, afirmou Gracinha Caiado.

De acordo com o presidente da Alego, Bruno Peixoto, os projetos poderão ser votados ainda nesta terça-feira, em sessão extraordinária.

“São projetos de extrema importância (...). Nós, deputados e deputadas, entendemos que a situação de vulnerabilidade não pode esperar. A nossa parte é analisar e votar com serenidade e assim o faremos. Caso não haja pedido de vistas, votaremos ainda hoje, em sessão extraordinária, se necessário for, a aprovação em primeira matéria”, destacou.

Projetos

Acompanhada dos secretários de Estado de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, e da Retomada, César Moura, a primeira-dama falou sobre cada um dos novos projetos:

Goiás Por Elas: Voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. “Muitas vezes essas mulheres não sabem como reclamar na Justiça porque não têm sequer um dinheiro para comer. Nesse projeto, as mulheres que estão em vulnerabilidade, na pobreza ou extrema pobreza, e que sofreram algum tipo de violência, terão direito de receber durante um ano, R$ 300 por mês”, afirmou Gracinha Caiado.

Família Acolhedora Goiana - Projeto que acolherá crianças e adolescentes vítimas de violência. “Esse programa já é nacional, e aqui em Goiás já existe em dois municípios, Anápolis e Goiânia, mas precisamos levá-lo para todo o estado. Estamos trabalhando para que essas famílias, que acolhem essas crianças, possam receber um salário mínimo e, claro, capacitação para receber essas crianças”, destacou a primeira-dama.

Dignidade - Programa voltado para idosos entre 60 e 65 anos em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade e que não estão aptos a receber o BPC (Benefício de um salário mínimo por mês para a pessoa idosa de baixa renda). “Esses idosos receberão R$ 300 por mês”, reforçou Gracinha Caiado.

Cofinanciamento Estadual da Assistência Social - Municípios receberão verba. “Este é um programa o qual já existe uma lei desde 2015, mas que nunca havia sido pago aos municípios. Fizemos o pagamento aos 240 municípios, e, por, cada um deles ter a sua dificuldade e necessidade, faremos com que cada um possa usar o recurso na parte da Assistência Social, onde melhor for, onde o município mais precisa”, pontuou a primeira-dama.