Grande volume de chuva deve atingir 23 cidades goianas durante a semana

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) alerta para grande volume de chuvas em 23 cidades goianas durante a semana, com atenção especial para a região Centro-Norte do Estado.

De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, somente no final da tarde desta segunda-feira (19), choveu entre 20 e 55 milímetros em Goiânia. “As pessoas precisam ficar atentas com as chuvas que continuarão intensas, especialmente para quem vai pegar as estradas”, explica André que acrescenta que, em determinadas regiões, o volume de água pode chegar a 150 milímetros.

Verão

Nesta quarta-feira (21), às 18h48, inicia o verão, e com ele, a ocorrência de chuvas de curta duração e forte intensidade, principalmente no período da tarde. “Podemos esperar dias mais longos, chuvas volumosas, acompanhadas de rajadas de ventos fortes e raios”, diz boletim de Verão do Cimehgo.

Confira as cidades com maior volume de chuva durante a semana:

Aruanã;

Bandeirantes;

Crixás;

Nova Crixás;

São Miguel do Araguaia;

Luis Alves;

Aragarças;

Estrela do Norte;

Santa Terezinha;

Porangatu;

Cavalcante;

Colinas do Sul;

Alto Paraíso;

Entorno;

Posse;

São João da Aliança;

Cristalina;

Mineiros;

Rio Verde;

Jataí;

Itumbiara;

Catalão;

Pires do Rio.