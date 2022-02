“Gratificante”, diz prefeito goiano que presenteou 15 netos com carros de luxo

No último dia 6 de fevereiro, o prefeito do município goiano de Bom Jesus, Adair Henriques (DEM), reuniu os netos para um evento que ganhou repercussão nacional. Isso, porque o gestor decidiu presentear cada um dos 15 netos com um veículo modelo Jeep Compass, avaliado em R$ 150 mil cada. O custo do mimo ultrapassa os R$ 2,2 milhões.

Ao POPULAR, Adair conta que a iniciativa foi impulsionada pelo momento próspero em seus negócios. “Ano passado foi um ano muito bom para o agronegócio”, comentou.

De acordo com o prefeito, a aquisição dos veículos foi concretizada com uma revendedora em julho de 2021. Os carros foram entregues ao longo dos meses, até o início deste ano, quando o prefeito terminou de receber os 15 Jeep Compass.

O gestor se referiu ao ato de entrega dos presentes aos netos, que aconteceu no último domingo (6), como “gratificante”.

“É um orgulho muito grande, uma realização muito importante ter a oportunidade de dar esse presente para os meus netos”, pontuou, destacando que, em menos de dois anos, outros netos que farão 18 anos também ganharão o mesmo presente.

Pelas redes sociais, alguns dos netos comemoraram e agradeceram o agrado. “Obrigada, vovô”, escreveu a engenheira agrônoma Adriana Maggioni, ao publicar uma foto com as chaves do carro na mão.